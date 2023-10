Von Werner Popanda

Sandhausen. Seit dem 1. August ist Alexander Wüst neuer Schulleiter des Friedrich-Ebert-Gymnasiums (FEG). Verkündet wurde die Nachricht, dass er an diesem Tag in die Fußstapfen des bisherigen Schulleiters Peter Schnitzler treten wird, bei dessen Verabschiedung im Rahmen des großen Jubiläumsfestes "50 Jahre Schulzentrum Sandhausen". Gut zweieinhalb Monate später ist es an der Zeit, mit ihm eine erste Zwischenbilanz zu ziehen.

Alexander Wüst kam 1971 zur Welt und lebt mit seiner Familie in Mauer. Nach dem Abitur in Heidelberg absolvierte er an der dortigen Universität ein Studium der Mathematik sowie der Physik und anschließend ein Referendariat in Heilbronn. Seine erste Stelle trat er im Sommer 2000 am Schenk-von-Limpurg-Gymnasium in Gaildorf an. 2004 wechselte er ans Helmholtz-Gymnasium nach Heidelberg und 2012 ans FEG. Dort übernahm er zunächst die Abteilungsleitung für die Naturwissenschaften und 2016 die stellvertretende Schulleitung.

Herr Wüst, als Sie am 1. August erstmals nicht als stellvertretender Schulleiter, sondern als Schulleiter das FEG betraten, gab es da so etwas wie Anspannung oder Nervosität?

Erstaunlicherweise war das so. Man ist zwar alles gewohnt und alles ist vertraut. Doch plötzlich merkt man schon: Das hängt jetzt von einem ab! Es fühlte sich einfach anders an. Sehr positiv habe ich die Unterstützung des Sekretariats und der Kolleginnen und Kollegen erlebt. Ein Unterschied zu früher besteht darin, dass ich jetzt deutlich mehr Kontakte zu den Eltern habe und näher an den Schülerinnen und Schülern dran bin. Es gibt mehr Kommunikation, doch das ist schön so und das macht auch Spaß.

Gab es in der Zeit seit dem 1. August auch schon erste Höhepunkte oder auch Dinge, wo es nicht so gut lief?

Ja klar. Was für mich der absolute Höhepunkt war, war die Emotionalität bei der Einschulung der 168 Fünftklässler. So viele hatten wir noch nie, das war wirklich beeindruckend. Als wir dann alle, und das waren dann mit den Eltern 400 Menschen, zusammen die "Ode an die Freude" musiziert haben, war das schlicht überwältigend. Doch dieses Gemeinschaftsgefühl soll Schule ja auszeichnen, denn in der Schule vertrauen uns die Eltern ihr Liebstes an. Das muss man sich immer wieder klarmachen.

Weshalb sind Sie Lehrer geworden, worin sehen Sie ihren pädagogischen Auftrag?

Mir war relativ früh klar, dass ich Lehrer für Mathematik und Physik werden will. Das wusste ich schon als Zehntklässler. Für mich war der Hauptgrund, dass ich das Aufbauen von Experimenten und das Experimentieren an sich schon immer großartig fand. Was für ein wunderbarer Beruf das ist, merkte ich aber erst im Laufe der Zeit und besonders, als ich dann selbst Kinder hatte. Ich unterrichte auch heute noch sehr gerne und freue mich auf jede Unterrichtsstunde, die ich habe.

Wie ist ihre Meinung zur sogenannten Schulleiterkrise in Baden-Württemberg, also zu dem Fakt, dass immer weniger Lehrerinnen und Lehrer eine Schule leiten wollen? Oder anders gefragt: Wer bindet sich 1000 Schülerinnen und Schüler und 100 Lehrerinnen und Lehrer salopp gesagt, "an den Hals"?

Als ich mich beworben habe, hat mich ein Kollege gefragt, ob ich ihm einen guten Grund für diese Bewerbung nennen kann. Ich glaube aber nicht, dass es den einen guten Grund gibt. Ja, Schulleiter sind im Moment gesucht und ich hätte mich auch sicher nicht an einer anderen Schule als Schulleiter beworben. Denn ich bin jetzt seit über zehn Jahren am FEG und ich bin mit dem Kollegium, der Eltern- und der Schülerschaft verwoben. Kurz: Mit liegt etwas an dieser Schule und den Menschen. Es macht einfach Freude, sich da einzubringen. Es ist zwar schon eine Herausforderung, aber bereut habe ich diesen Schritt bis zum heutigen Tag nicht.

"Bewährtes bewahren, aber Neuem gegenüber aufgeschlossen sein", könnte man so Ihre Auffassung von Schulleitung auf den Punkt bringen?

Da gibt es schon einige Sachen, gerade was die Digitalisierung angeht, wo es ein großes Stück vorangehen wird. Aber das ist nicht alleine meine Sache, sondern ein Trend, der überall zu spüren ist. So werden wir in den nächsten zehn Jahren durch die künstliche Intelligenz in allen möglichen Bereichen und möglicherweise auch im schulischen Bereich so viele Erleichterungen und Veränderungen bekommen, dass wir uns noch gar nicht vorstellen können, wie das dann aussehen wird. Deswegen ist es auch kaum zu sagen, wie das Ziel genau aussieht.

Es muss einem jedenfalls klar sein, dass man nur gemeinsam mit dem Kollegium, den Eltern und Schülerinnen und Schülern sich Ziele setzen und diese erreichen kann. Daher sehe ich die Rolle des Schulleiters eher darin, die Schule und die Prozesse so zu begleiten, dass wir erreichen, was wir uns gemeinsam vornehmen.

Wo sehen Sie das FEG im "Wettbewerb der Schule", in dem sich selbstredend – oder vielleicht sogar vor allem – auch die Gymnasien befinden? Ist dieser Wettbewerb leichter zu bestreiten in einem frisch auf Vordermann gebrachten Haus?

Auf jeden Fall! Denn wenn das Gebäude schon von außen baufällig ausschauen würde, dann hätten die Eltern vielleicht Sorge, ihr Kind hier anzumelden. Am FEG war es ohne Frage die richtige Sanierung und die richtige Förderung im richtigen Moment. Das hat die Gemeinde in jeder Hinsicht solide gemacht. Unterm Strich geht es uns augenblicklich ganz gut und es besteht kein akuter Handlungsdruck. Auch wenn die Gestaltung des Außengeländes teilweise noch aussteht und bei den Decken und den Verkabelungen im Haus irgendwann noch eine Sanierungsrunde notwendig werden wird.