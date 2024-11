Sandhausen. (pop) Gemeinsam mit ihrer Familie feiern die Eheleute Erika und Friedrich Huber am heutigen Freitag in der Brühlstraße das Jubiläum der Goldenen Hochzeit. Vor 50 Jahren haben sie sich das Ja-Wort gegeben. Zuerst auf dem Standesamt in St. Ilgen, dem Wohnort der Familie des Jubilars, danach in der nur sechs Jahre zuvor geweihten Dreifaltigkeitskirche in Sandhausen, dem Wohnort der Familie der Jubilarin.

Erika Huber kam am 6. April 1954 als Erika Klemm zur Welt. Ihr Vater war Maurer, ihre Mutter arbeitete als Verkäuferin und kümmerte sich zugleich um den Haushalt, um die Tochter und um die drei Söhne. Nach der Volksschule absolvierte sie eine Lehre zur Großhandelskauffrau in der Fleischerinnung. Anschließend fand sie eine Anstellung im Finanzamt, für das sie bis zum Ruhestand beruflich tätig war.

Friedrich Huber wurde am 11. Mai 1953 als eines von drei Kinder eines Friseurs und einer Friseurin geboren. Nach seiner Volksschulzeit trat Friedrich Huber in die Fußstapfen seiner Eltern und wurde ebenfalls Friseur. Dass der Familienbetrieb inzwischen auf eine 105 Jahre währende Geschichte zurückblicken kann, liegt nicht zuletzt daran, dass seine ältere Tochter den Salon gemeinsam mit ihrem Vater im Jahr 2000 übernahm.

Daniela und Sabrina heißen die Töchter der Hubers. Dass es die beiden gibt, liegt wiederum daran, dass es einst in St. Ilgen im Saal des Adler-Gasthauses eine Diskothek namens "Old Vienna" gab. Sie habe damals, blickt Erika Huber heute auf die Jahre 1971 und 1972 zurück, eine Freundin gehabt, die ihr gesagt habe, dass im "Old Vienna" manchmal ein Zwillingspaar anzutreffen sei. Diese würden sich gleichen wie ein Ei dem anderen.

In der Tat hat Friedrich Huber einen Zwillingsbruder, der aber bei Erika Klemm seinerzeit keine Chance hatte. "Ich habe jedenfalls den Fritz genommen", blickt sie nun mit einem Schmunzeln auf ihre damalige Entscheidung zurück. Und zwar deshalb, "weil es was geben könnte mit dem Kerl".

Letzteres war tatsächlich der Fall, wozu mithin beigetragen haben könnte, dass, wie beide unisono betonen, aus einem Stummfilm immer wieder ein Dialogfilm geworden sei. Soll heißen, dass selbst dann, wenn mal verärgerte Funkstille angesagt gewesen sei, stets aufs Neue das Gespräch gesucht wurde.

Verärgerung habe es beispielsweise wegen der Vereine gegeben, in denen sich Friedrich Huber engagierte: Feuerwehr, Schützenvereine, Karneval-Club Frösche, des Hundefreundeverein, FC Badenia oder der Versehrten- und Behindertensportgruppe. Bei Letzterer brachte er sich 32 Jahre lang als Vorsitzender ein.

Zum Ehejubiläum, zu dem auch die RNZ Erika und Friedrich Huber herzlich gratuliert, wünscht sich der Jubilar in der Hauptsache, "noch ein paar Jahre gesund zu bleiben, denn Gesundheit ist das wichtigste Gut". Der Jubilarin ist vor allem daran gelegen, dass sie ihre Familie, zu der auch zwei Enkel zählen, noch ganz lange um sich hat.