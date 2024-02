Sandhausen. (luw) Er war ein "Sandhäuser Urgestein", engagierter Kommunalpolitiker und geliebter Familienvater: Roland Sohns ist nach langer Krankheit im Alter von 82 Jahren verstorben. Die Gemeinde trauert um einen Träger des Bundesverdienstkreuzes, der auch mit dem SV Sandhausen Erfolge feierte. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Freitag ab 14 Uhr auf dem Waldfriedhof in Sandhausen statt.

"Sie haben so einiges dazu beigetragen, dass Sandhausen sich so gut entwickelt hat", sagte der damalige baden-württembergische Finanzminister Gerhard Stratthaus, als er Sohns im April 2008 das Bundesverdienstkreuz am Bande verlieh. Doch nicht nur für seine kommunalpolitischen Leistungen bleibt Sohns in guter Erinnerung. 1966 lernte er seine Frau Ingrid kennen, ein Jahr später folgte die Hochzeit.

Später wurden die beiden Töchter Annette und Christina geboren, die dem Ehepaar jeweils zwei Enkel bescherten. Ohnehin verbrachte der bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2001 als Polizei-Oberkommissar beim Wirtschaftskontrolldienst in Heidelberg tätige Vater und Großvater seine knapp bemessene Freizeit am liebsten mit der Familie.

Denn 1980 wurde Roland Sohns als Mitglied der SPD erstmals in den Gemeinderat gewählt, dem er bis 2014 angehörte. Und ebenso wie seinen Beruf übte er dieses Amt mit Leib und Seele aus. Von 1999 bis 2014 war er Zweiter Bürgermeisterstellvertreter, zudem vertrat er die Gemeinde in zahlreichen Gremien und Verbänden.

Langjährige Weggefährten beschreiben ihn als "geradlinig, hilfsbereit und sehr kompetent". Für sein Engagement erhielt er neben dem erwähnten Bundesverdienstkreuz die Ehrennadeln des Gemeindetags in Silber und Gold und die Bürgermedaille in Gold. 2014 wurden ihm der Ehrenring der Gemeinde und der Titel "Altgemeinderat" verliehen.

Zusätzlich war Roland Sohns Mitglied in zahlreichen Sandhäuser Kultur- und Sportvereinen. Darunter auch beim heutigen Proficlub SV Sandhausen: Mit dessen Team feierte er, anfangs als "Linker Läufer" und später als Libero eingesetzt, 1961 die Meisterschaft in der Ersten Amateuroberliga Nordbaden.

Mit diesem Titel verbunden waren Aufstiegsspiele zur seinerzeit nach der "Oberliga Süd" zweithöchsten deutschen Spielklasse, der "Zweiten Liga Süd". Doch nicht nur den Sandhäuser Fußballfans wird Roland Sohns als ein Vorbild in vielerlei Hinsicht in Erinnerung bleiben.