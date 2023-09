Von Sabrina Lehr

Sandhausen. Der Dienstag war für die Gruppe 4 des katholischen Kindergartens St. Elisabeth ein besonderer. Und zwar nicht nur, weil sich nach den Ferien die Räume der Einrichtung in der Wendelinusstraße langsam wieder mit Kindern und mit Leben füllen. Sondern auch, weil die Gruppe Besuch bekam: Die RNZ schaute vorbei und hatte Geschenke mitgebracht – zwei brandneue Zeitungshalter mit dem charakteristischen Logo der Rhein-Neckar-Zeitung.

Natürlich waren die RNZ-Mitarbeiter Sabrina Lehr und Alexander Müller nicht zufällig vorbeigekommen. Zu verdanken war der Besuch gewissermaßen Erzieherin Serena Maue. Die Kindergarten-Mitarbeiterin hatte sich mit einem Schreiben an die RNZ gewandt und darin eine Idee geschildert: Die Betreuerinnen baten darin um zwei Zeitungshalter mit RNZ-Logo für den Gruppenraum.

"Seit Sommer haben wir die Kinderseiten aus der RNZ gesammelt und daraus quasi eine Kinderzeitung geklebt", erklärt Serena Maue. Auch die beliebten Seiten mit Leserfotos aus dem "Blick in die Region" haben die Erzieherinnen aus ihren privaten Zeitungsexemplaren gesammelt und unter dem Titel "Kinderzeitung Gruppe 4" zusammengefasst. Weil die Seiten aber aufgrund ihrer Größe für die Kindergartenkinder schwer zu handhaben sind, fragten die Erzieherinnen nach den Zeitungshaltern.

Ein Wunsch, dem die Geschäftsführung der Rhein-Neckar-Zeitung gerne nachkam. Und natürlich wollte die RNZ sich die Möglichkeit nicht entgehen lassen, selbst zu sehen, wo und wie die neuen Zeitungshalter zum Einsatz kommen.

Im gemütlichen Gruppenraum, so erklärten Serena Maue und ihre Kolleginnen, wurde nämlich im Rahmen einer Fortbildung zum Thema "Early Literacy" die Leseecke neu gestaltet. Der englische Begriff beschreibt einen Bereich im Rahmen der frühkindlichen Bildung, bei dem Erfahrungen und Grundfertigkeiten der Erzähl-, Sprach- und Schriftkultur geschult und gefördert werden. Hierzu brachten die Erzieherinnen das Alphabet in Großbuchstaben an der Wand an, denn: "Wissenschaftliche Studien belegen, dass sich Kinder, welche schon früh mit Buchstaben und Zahlen in Berührung kommen, später in der Schule etwas einfacher tun", so die Erklärung.

Und wie kommt die Kinderzeitung nun zum Einsatz? In der Gruppe 4, in die 22 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren gehen, hat jeden Tag ein Kind die Rolle des "Kalenderkindes", wie Serena Maue erklärt. "Dieses Kind darf jeden Tag einen Artikel aus der Zeitung ziehen, der dann vorgelesen wird." Die Idee komme bereits gut bei den wohl jüngsten RNZ-Lesern an: "Die Kinder, die das schon mitbekommen haben, bringen jetzt auch manchmal die Zeitung von zu Hause mit und zeigen sie", berichtet Maue.

Die Zeitungshalter indes wurden von den Kindern neugierig begutachtet und die RNZ-Redakteurin zum Dank umarmt. Das Betreuerinnenteam freute sich derweil über das neue Zubehör. "Wir sind alle neugierig und gespannt, wie die Kinder das annehmen", so Maue. Die RNZ ist derweil froh, dem Kindergarten eine Freude gemacht zu haben – und darüber, dass nun viele junge Sandhäuser zu ihren Lesern gehören.