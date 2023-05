Sandhausen. (luw) Die Lage um den SV Sandhausen (SVS) spitzt sich zu: Wenige Stunden bevor seine Fans am Samstag beim Spiel in Heidenheim den Abstieg nach elf Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit fürchten müssen, werden Dutzende Demonstrierende auf Einladung der Bürgerinitiative "Pro-Waldschutz" (BI) vorbei am Stadion des Clubs in Richtung Wald ziehen, um gegen dessen geplante Rodung zu protestieren.

Denn eigentlich sollte kommenden Montag nach über fünf Jahren der Diskussionen und Alternativensuche endgültig der Gemeinderat darüber entscheiden, ob nun doch zwei SVS-Sportplätze im Waldschutzgebiet Schwetzinger Hardt südlich des Stadions entstehen sollen. Aber der Tagesordnungspunkt wurde wieder gestrichen. Als Grund dafür nennt die Verwaltung lediglich "neue Informationen sowie Planungen seitens der Vereinslandschaft, die für die Entscheidungsfindung maßgeblich sind". Weder die RNZ noch Gemeinderäte erfuhren auf Nachfrage aus dem Rathaus Näheres dazu – es wird auf die Ratssitzung am Montag, 22. Mai, ab 19 Uhr verwiesen.

Jedenfalls will die BI dessen ungeachtet für den Walderhalt demonstrieren. Dies sagt BI-Vorsitzende Petra Weiß auf Anfrage: "Ich habe mich gewundert, als ich gesehen habe, dass der Punkt wieder von der Tagesordnung genommen wird – aber die Rodung ist ja dadurch nicht vom Tisch." "Schade" findet sie, dass man sich auf den zuvor angestrebten Kompromiss "nicht verlassen" konnte: Nachdem Bürgermeister Hakan Günes vor einem Jahr einen Kompromiss zu allen bisher erarbeiteten Varianten vorgeschlagen hatte, mit dem nur ein Sportplatz auf Waldgebiet entstehen sollte, musste er nun wie berichtet feststellen, dass dieser juristisch nicht umsetzbar sei.

Also wollte er eine "Light-Version" des ursprünglich geplanten Projekts "Sportzentrum Süd" zur Abstimmung vorschlagen: Es würden zwei Sportplätze im Wald entstehen, dafür jedoch nur Bäume auf rund 1,5 Hektar statt wie zuvor auf 2,5 Hektar fallen; zudem würden die anfangs geplanten 140 Parkplätze wegfallen.

Weiß hatte übrigens schon gleich nach Bekanntgabe dieser weiteren Wendung im Gemeinderat für einen Bürgerentscheid geworben und bekräftigt dies nun: "Man sollte den Bürgern die Entscheidung in dieser umstrittenen Angelegenheit überlassen, was auch das Verfahren verkürzen würde." Doch jetzt eben erst mal die nächste Rolle rückwärts seitens der Verwaltung, die mindestens bis Montag viele Fragezeichen hinterlässt. Treffpunkt für die Demonstration ist am Samstag um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des Walter-Reinhard-Stadions.