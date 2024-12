Bergstraße-Neckar. (hö) Eine große Überraschung ist es nicht: Sebastian Cuny will wieder in den Landtag. So kündigte er es am Donnerstag per Pressemitteilung an.

Der Schriesheimer Sozialdemokrat – dort ist er seit 20 Jahren Stadtrat und erhielt bei der Kommunalwahl die dritthöchste Stimmenzahl – zog 2021 in den Landtag ein. Allerdings nur knapp: Erst nach Mitternacht des Wahlsonntags