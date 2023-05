Rhein-Neckar. (make) Ob naturliebhabender Familienvater, Proll mit Goldkette oder für Gleichberechtigung einstehender Langhaarträger: Bülent Ceylan kann in viele Rollen schlüpfen. Als Testimonial für den Regionalverkehr der Deutschen Bahn (DB) wirbt der Komiker aus Mannheim nun für die S-Bahn Rhein-Neckar.

Unter dem Motto "Ich liebs" zeigt der 47-Jährige humoristisch Gründe für die S-Bahn-Nutzung auf. Der Kampagne mit Bülent Ceylan ist aktuell zum Start des Deutschlandtickets zu sehen und wird bis zum Sommeranfang ausgespielt.

Ziel seit es, Menschen in der Region wieder für das S-Bahn fahren zu begeistern, heißt es in der Pressemitteilung von Serviceplan Campaign aus München, die die Kampagne zusammen mit Ceylan konzipiert und ausgesteuert hat.

Ceylan schlüpft hier in verschiedene, auch aus einem Comedy-Programm bekannte Rollen, um Vorteile der S-Bahn Rhein-Neckar humorvoll herauszuarbeiten.

Insgesamt fünf 15-sekündige Videos umfassen die im S-Bahn-Werk Ludwigshafen gedrehten Szenenbilder. Unter anderem mit dabei sind die von Ceylan gespielten Charaktere Anneliese, Hausmeister Mompfred, und der "unwiderstehliche" Hasan.

"Als gebürtiger Mannheimer war die S-Bahn Rhein-Neckar für mich schon seit ihrem Start 2003 einer der komfortabelsten Wege, um von einem Ort zum anderen zu kommen", sagt Ceylan im Hinblick auf das im Dezember 2023 20-jährige Bestehen der S-Bahn Rhein-Neckar. Wegen seines Berufs pendle er viel, mit dem großen Liniennetz der S-Bahn sei das kein Problem, so der Komiker. Gleichzeitig könne er so auch sein nachhaltiges Gewissen unterstreichen, da die S-Bahn Rhein-Neckar voll elektrisch unterwegs sei, wirbt Ceylan.