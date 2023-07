Region Heidelberg. (cm/bmi/fhs/luw/lesa) Der Ansturm auf die RNZ-Sommertouren in Heidelberg ist riesig. So riesig, dass nicht alle Bewerber teilnehmen können. Die gute Nachricht: Die RNZ legt nach und kommt mit ihren Sommertouren wieder ins Heidelberger Umland. Auch hier ist eine Anmeldung zwingend erforderlich.

Rein ins Kanu auf den Neckar

Zum Auftakt wartet auf die RNZ-Sommertouristen eine Kanutour durch das Neckartal. Am Mittwoch, 9. August, geht es von Neckarsteinach flussabwärts zur Neckargemünder Friedensbrücke. Mit an Bord ist der Kanuverleih Neckargemünd, der die gut einstündige Fahrt von Hessen nach Baden-Württemberg professionell anleitet und begleitet. Neben der sportlichen Aktivität ist auch fürs Auge viel geboten: Von kaum einem Ort aus ist das Neckartal rund um die vier Burgen von Neckarsteinach oder der Dilsberg so schön wie vom Wasser aus.

Burgen-Tour in Neckarsteinach

Die vier Neckarsteinacher Burgen. Foto: Alex

Die beliebte Tour zu den vier Burgen von Neckarsteinach ist nach einem Jahr Pause zurück im Programm. Am Donnerstag, 17. August, geht es mit Stadtführer Joachim Engel zu den Wahrzeichen der südlichsten Stadt Hessens, die fast jeder kennt. Doch wie sehen diese aus der Nähe aus? Und wer hat sie wann gebaut? Das alles und noch viel mehr erfahren die Teilnehmer der von der Stadt angebotenen Tour. Höhepunkt ist der Besuch der Mittelburg. Dort gewährt die Familie von Warsberg den Sommertouristen einen Blick hinter die Burgmauern.

Abend voller Tipps zur Sommer-Küche

Kochschule Eppelheim. Foto: Alex

Was bringt man auf den Tisch, wenn die Temperaturen Höchstwerte erzielen? Kreative Vorschläge zu "sommerlicher Küche" hat Bernhard Schädlich. Beim Inhaber der Kochschule "Cookst Du?" in Eppelheim und seinem Team können RNZ-Leser am Freitag, 18. August, das entsprechende "Gewusst wie" kennenlernen und auch gleich ausprobieren. An Kochinseln werden sie unter Anleitung von Meisterköchen saisongerechte Speisen zubereiten.

Das muss nicht immer nur Gegrilltes sein, obgleich es für Schädlich kein Problem ist, RNZ-Sommertouristen die Kunst des Garens auf dem Schwenkgrill über Holzkohle, auf den Keramikgrillgeräten "Big Green Egg" und Monolith oder im Hochtemperaturgrill Beefer nahe zu bringen. Nach dem Kocherlebnis in der seit 15 Jahren bestehenden Kochschule werden die Teilnehmer ihre Zubereitungen genießen – und Anregungen mit nach Hause nehmen.

Im Kart auf kurvigem Kurs

Auf der Nußlocher Kartbahn Rennen fahren. Foto: Alex

So richtig aufs Gas treten können die RNZ-Sommertouristen am Samstag, 19. August. Dann führt das Ferienprogramm der RNZ auf die Kartbahn des Motorsportclubs (MSC) Nußloch. Für Formel-1-Gefühl sorgen dort nicht nur der kurvige Kurs, sondern auch die kleinen Flitzer, die es auf bis zu 70 Kilometer pro Stunde schaffen. Dafür, dass sich die RNZ-Leser endgültig wie Vettel, Verstappen und Co. im Cockpit fühlen, sorgt das Rennpaket aus Training, Qualifying und Rennen – umrandet von professioneller Zeitmessung und Ampelschaltung am Start.

Blick ins Paketzentrum

Das Leimener Paketzentrum. Foto: privat

Einen Blick hinter die Kulissen des Paketzentrums in Leimen ermöglicht die Sommertour am Donnerstag, 24. August. Täglich erreichen die "Mechanisierte Zustellbasis" mit 136 Mitarbeitern im Durchschnitt 12.000 Sendungen, die hier auf 57 Bezirke verteilt werden – unter anderem die Fußgängerzone in Heidelberg. Vor Weihnachten sind es bis zu 25.000 Sendungen. Leiter Heinrich Rempe zeigt den Sommertouristen die Wege der Pakete.

Erlebnis-Führung am Bienenlehrpfad

Hintergründe über Bienen von einer Imkerin in Heiligkreuzsteinach. Foto: Alex

Sie können tanzen, sind wichtig fürs Ökosystem und produzieren "nebenbei" eine süße Köstlichkeit: In die Welt der Bienen eintauchen können die RNZ-Leser am Freitag, 25. August. Dann bietet Imkerin Eva-Maria Elfner-Häfele eine Erlebnis-Führung samt Verkostung am Bienenlehrpfad im Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Hilsenhain an. Es gibt Wissenswertes rund um Bienen und ihre Produkte zu erfahren, ehe Imkerei live erlebt wird "und mit den Bienen gekuschelt werden kann – wer sich traut", wie Elfner-Häfele ankündigt. Eine Verkostung mit Imkerlimonade, Dips, Energiebällchen und Marmelade, allesamt aus Honig, runden das Naturerlebnis ab.

Bogenschießen für Anfänger

Bogenschießen in Mauer. Foto: agdo

Ein ganz besonderes Schnupperangebot erwartet RNZ-Leser am Sonntag, 27. August, beim Schützenverein in Mauer: Unter fachkundiger Anleitung können sie auf den Spuren des legendären Bogenschützen Robin Hood wandeln. Die Gewinner nehmen selbst Pfeil und Bogen in die Hand und versuchen sich am "Treffer ins Schwarze". Betreut werden sie dabei von Experten, die für die Sicherheit sorgen sowie auch Tipps und Tricks geben. Ab zehn Jahren ist eine Teilnahme möglich. Bei Regen oder Sturm kann auf den Bogenstand in der Halle des Vereins ausgewichen werden. Abgerundet wird dieses Erlebnis von weiteren Blicken hinter die Kulissen der Mauermer Schützen.

Entdeckungstour durch den Steinbruch

Foto: privat

Den Abschluss der RNZ-Sommertouren im Heidelberger Umland bietet am Sonntag, 3. September, eine Entdeckungstour durch den stillgelegten Teil des Steinbruchs in Nußloch. Der Eigentümer Heidelberg Materials öffnet für Erwachsene und Kinder ab acht Jahren die Tore des sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen Areals. Die etwa zweieinhalbstündige Führung mit Geoparkrangerin Sabine Beushausen gewährt Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Kalkgesteins und Ausblicke auf die Renaturierung nach dem Ende des Abbaus.