Dossenheim. (agdo) Rockfans können sich auf einen grandiosen Rocksommertag in Dossenheim freuen: Am kommenden Samstag, 3. August, findet wieder der "Rock im Bruch" im Steinbruch Leferenz statt. Organisiert wird dieser vom Verein zur Pflege der Live-Musik. "Dieses Mal spielen zwei Bands", sagt Ellen Sehn-Striebinger, Vorsitzende des Vereins. Dies sind die "Deep-Purple"-Tribute-Band "Demons’s Eye" sowie die Band "Tribubu". Es sei der elfte Rock im Bruch und man freue sich auf viele Besucher. Einlass ist ab 16 Uhr, gegen 17 Uhr macht "Tribubu" dann den Auftakt mit lateinamerikanischen Songs und afrikanischen Rhythmen. Spätestens gegen 20 Uhr geht es dann mit "Demon’s Eye" weiter. Deren Ansage ist eindeutig: Man brenne darauf, "den Steinbruch zittern zu lassen".

Auch Dossenheims Bürgermeister David Faulhaber freut sich als Schirmherr auf die Veranstaltung und hebt das kulturelle Engagement des veranstaltenden Vereins hervor. Der Dossenheimer Koma-Club sorgt für die Bewirtung und die Landfrauen bieten Kaffee und Kuchen an. Erwartet werden über 1000 Besucher. Da der Parkplatz vor dem Steinbruch an jenem Tag gesperrt ist, gibt es einen kostenlosen Bus-Shuttle von der Haltestelle der Linie 5 "Dossenheim Süd" aus sowie vom Steinbruch zurück. Der 1994 gegründete Verein zur Pflege der Live-Musik organisiert seit eben 30 Jahren Musikveranstaltungen sowie Konzerte in Dossenheim und trägt somit ganz entscheidend zur musikalischen Kultur in der Gemeinde bei.