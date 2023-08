Von Doris Weber

Dossenheim. Der "Verein zur Pflege der Live-Musik" musste bangen. Erst war’s im Vorfeld wochenlang super heiß, dann wechselte das Wetter auf Regen. Beides war für die Open-Air-Veranstaltung "Rock im Bruch" am Samstag teuflisch. Letztlich schien zu Beginn die Sonne, später zogen sich entladende Regenwolken auf.

So gesehen war das Wetter ein Querschnitt zum Jubiläum zehn Jahre Musikfestival auf der Leferenzwiese im Eingangsbereich zum gleichnamigen Steinbruchgelände, das der Verein mit dieser Veranstaltung feierte. Und dennoch hörten viele Besucher die beiden Bands "Kist" und "Panik Syndikat". Mehr Gäste wären freilich schöner gewesen, denn richtig eng darf‘s auch unter freiem Himmel werden.

Beim ersten "Rock im Bruch" unter der Federführung der neuen Vorständin Ellen Sehn-Striebinger gab’s auch Neues. Kulinarisch bereicherten die Landfrauen erstmals den Speiseplan. Als Norbert Giovannini für den Verein die Besucher begrüßend auf deren Kuchenangebot aufmerksam machte, wurde mit wohlwollendem Applaus gedankt. Selbstgebackenes und Kaffee fanden reißenden Absatz. Schnell waren sie ausverkauft. "Beans of Joy" befriedigte später den Kaffeedurst der Besucher. Für die kühlen Getränke war der Koma-Club zuständig. Fleischhaltige und fleischlose Speisen hatten die Live-Musiker vorbereitet. Alles sei lokal beziehungsweise regional, war zu hören.

So hatten die Veranstalter alles ihnen Mögliche getan, um das Fest zu einem Erfolg werden zu lassen. Dass die Sonnenschirme und Pavillons später als Regendächer genutzt werden würden, lag nun wirklich nicht an deren Vorbereitung. Verhältnisse wie in Wacken waren ausgeblieben, auch wenn in Teilen auf der Wiese Rutschgefahr bestand. Die Wetterunsicherheit hatte freilich einige umgetrieben. Zwei Paare unterhielten sich beim Aufstieg zum Festivalgelände über Kommen oder Nicht-Kommen. Schon für zwei Stunden lohne es sich, so ihr Fazit. Musik gab’s mit wenigen Pausen von 17 bis deutlich nach 22 Uhr wesentlich länger.

Kist: Die Band um Frontman Ralph "US" Strassner entwickelte sich von der ersten Minute an zum Partyliebling. Das Publikum störte es wenig, dass kein Keyboard beteiligt war. Auf einen Gitarristen war freilich nicht zu verzichten. Martin Schäfer war eingesprungen und machte seine Sache einfach gut. Die Augen des Publikums aber suchten unwillkürlich Strassner. Mit markanter Frisur, Bart und im weißen Muskelshirt zog er fast magnetisch alle Augen auf sich.

Seine grandiose Performance trug ihren Teil dazu bei. Rock vom Feinsten servierte die Band ihrem Publikum. "Born to be wild" war dabei ein noch eher harmloser Happen. Kist entwickelte wahre Sprengkraft und entfesselte das Publikum. Ob "T.N.T." als letzter Song ihres ersten Auftritts mit Bedacht gewählt worden war? Auf alle Fälle fetzte der Song der Hardrock-Band AC/DC ordentlich.

Die Band kam ein zweites Mal auf die Bühne und schien just dort weiterzumachen, wo sie zwei Stunden zuvor aufgehört hatte. Wieder heizte die Band ordentlich ein. Sexy und schrill präsentierte sich Strassner und schien jeden Augenblick auszukosten. Dann gab’s als Betthupferl einen ordentlichen Schuss Elvis. Strassner zog eine schwarze Jacke mit hohem Kragen über und setzte sich eine Sonnenbrille auf. "Because I love you too much baby" zelebrierte er den Presley-Song "Suspicious Minds". Ähnlich "You look like an Angel". "Mir egal, ob das jemand kennt", wurde dann sein Lieblingsstück gespielt. Das Publikum war hin und weg, machte trotz Regens alles mit und bejubelte die Soli.

Nach dieser Aufheizung war der Start für die Lindenberg-Cover-Band namens Panik Syndikat nicht einfach. Deutschrock à la Udo ist halt doch anders, weniger latent aggressiv, möchte man meinen. Auch hier gab’s einen Augenschmaus. Pit Goss betrat als Udo Lindenberg die Bühne. Hut, Brille und Jackett, das er nach der Pause von schwarz auf schwarz-weiß-gestreift gewechselt hatte, machten rein optisch den Schwetzinger zum bekannten Hanseaten, der von Haus aus Westfale ist. Gestus und Mimik passten. Goss wirbelte das Mikrofon am Kabel durch die Luft. Panik Syndikat spielte bekannte und einige weniger bekannte Songs wie "Good life City".

So flutschte es nicht ganz so, wie vom Publikum erwartet. Vielleicht war die hanseatische Abkühlung nach dem hitzigen Auftakt zu heftig. Manche wünschten sich mehr von den großen Hits – zum Mitsingen versteht sich. "Cello. Du warst eine Göttin für mich", freute sich mindestens ein Besucher über die gegen Ende gespielte hier wohl bekannteste Liebeserklärung an eine Cellistin. Und dann war da noch die Sache mit dem Eierlikör: Das Lieblingsgetränk seines Seelenverwandten ließ Goss im Publikum servieren. Das nippte eifrig.

Nicht den ganzen Abend über hielt das Wetter auf der Leferenzwiese. Die Bands Kist mit Frontsänger Ralph Strassner (Mitte) ließen sich vom Regen nicht beirren. Foto: Alex