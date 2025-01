Von Sabine Hebbelmann

Leimen. Pflegefamilien zu finden, sie auf diese Aufgabe vorzubereiten, zu beraten und zu begleiten ist Aufgabe des Jugendamts des Rhein-Neckar-Kreises. Der Pflegekinderdienst ist jedoch an seine Grenzen gekommen – und so holte Sozialdezernent Fabian Scheffczyk den hiesigen Caritasverband mit ins Boot. Dessen neue Fachberatungsstelle für Pflegefamilien im Kurpfalz-Centrum 1 in Leimen wurde nun offiziell eingeweiht.

Dass es schwierige Zeiten für Jugendämter sind, wusste auch Bernhard Martin, Geschäftsführer beim Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis. "Wir begreifen unsere Arbeit hier als unseren Beitrag, das Jugendamt, so gut wir können, zu unterstützen – als Bindeglied zu den Pflegefamilien, von denen es nie wirklich genug gibt", sagte er. Um das Zusammenspiel mit dem Jugendamt einzuüben, habe sich der Verband bis zur Einweihung nun eben ein volles Jahr Zeit gelassen. Zum neuen Standort der Caritas in Leimen gehört auch eine Erziehungsberatungsstelle.

Zwei Pflegemütter waren der Einladung gefolgt und beantworteten bereitwillig Fragen. Sie sei vor einigen Jahren nach Ludwigshafen ausgewichen, wo der Pflegekinderdienst bereits von einem privaten Anbieter unterstützt wird und sie schnell einen Termin bekam, berichtete eine von ihnen. Die in Sandhausen beheimatete Pflegemutter freute sich über das neue Angebot, zumal nach zwei Jahren für sie die Vorschrift der örtlichen Zuständigkeit griff und Ludwigshafen für sie damit ausschied.

Sabine Dumat-Gehrlein, die für den regionalen Caritasverband das Referat Familie leitet, nahm die Herausforderung eines neuen Arbeitsfeldes an. Es gelang ihr, kurzfristig Räume und Personal zu finden.

Lola Berger sprach als Leiterin der Fachberatungsstelle auch für Johanna Blauth, Lisa Link und Philipp Ziegler als sie sagte: "Wir Vier haben uns als Team schnell gefunden." Gemeinsam leisteten sie Aufbauarbeit und gestalteten die Räumlichkeiten ansprechend.

Für den Rhein-Neckar-Kreis bemerkte Fabian Scheffczyk: "Das Angebot zahlt auf die soziale Infrastruktur ein, das ist der richtige Weg." Dass dieser hart und steinig war, daraus machte er keinen Hehl. Doch der Jugendhilfeausschuss des Kreistags stehe dahinter und jetzt gebe es zwei starke Pflegekinderdienste mit guter Qualität.

Bürgermeisterin Claudia Felden nannte den Sozialdezernenten den "Vater der Neustrukturierung". Sie freute sich auch für das Sorgenkind Kurpfalz-Centrum, das die Stadtverwaltung zugunsten des Neubaus verlassen hatte und das nun wieder mit mehr Leben gefüllt wird. Sie begrüßte die wohnortnahe Beratung und verwies auf die gute Lage sowie die gute verkehrliche Anbindung.

Den Familien dankte die Bürgermeisterin für ihre Bereitschaft, den Pflegekindern, die oft ein "Päckchen mitbringen", die Geborgenheit eines familiären Zuhauses zu bieten und mit ihrem Engagement auch Kreis und Kommunen zu entlasten. Die Alternative für diese Kinder wäre eine Unterbringung in einem Heim.

"Einer trage des anderen Last …" Mit dem bekannten Satz des Apostels Paulus leitete Diakon Christian Sych das Segensgebet ein, bat um Gottes Segen für die Beratungsstelle und besprengte alle Räume mit Weihwasser.

Knapp 80 Pflegefamilien sind der neuen Beratungsstelle in Leimen zugeordnet. Zu ihnen gehört eine Pflegemutter aus Gauangelloch, die auch zwei leibliche Kinder hat. "Für mich ist es eine Herzenssache, anderen zu helfen", sagt sie. Pflegekinder seien oft hoch traumatisiert. Sie sei mit ihrer Familie in der glücklichen Lage, einen gesunden Rahmen zu bieten und den Kindern mit Liebe und Zuversicht zu begegnen.

Es sei erfüllend, zu erleben, wie sie sich entfalten. Eigentlich macht sie Bereitschaftspflege, doch als es darum ging, dass zwei Geschwisterkinder getrennt werden sollten, übernahm sie für beide die Dauerpflege.