Aber nicht alle. "Auch mit Fernreisen beschäftigen wir uns jetzt schon. Im Januar, Februar und März wird meist schon für den Herbst gebucht." Und wer in diesem Jahr wirklich weiter weg möchte, wer seinen Urlaub schon einreichen muss, der ist in der Planung auch weit fortgeschritten. Die Reisefachfrau muss aber trotzdem Unsicherheiten feststellen: Die Erfahrungen der vergangenen Jahre hätten Spuren hinterlassen.

Über das Osterwochenende bleiben übrigens viele in Deutschland: "Die Leute schauen sich eine Stadt an, die Küste oder den Schwarzwald." Diese Trips würden aber meist an den Reisebüros vorbeigehen, so Sarközi: Das würden viele Familien auf eigene Faust planen. Seine Hilfe und Expertise ist eher bei komplizierteren Aufträgen gefragt.

"Die Preise haben natürlich stark angezogen. Die Tendenz ist dann vom 14-Tage-Urlaub weg zum Zehn-Tage-Vergnügen", weiß der Experte. Über Pfingsten gehe es für viele in den Süden Europas. "Weil man dort schon recht gutes Wetter hat. Viele wollen einfach in die Sonne", so Sarközi.

Das sei oftmals einfach eine reine Geldfrage, erklärt Thomas Sarközi als Leiter von "Reiseland": Gebucht wird, was bezahlbar ist. Hier in der Eppelheimer Scheffelstraße würden sich die Leute auch meist nur nach den Temperaturen, nicht aber nach Extremwetterlagen erkundigen. Urlaub scheint für sie oftmals "Welt aus" zu bedeuten. Einfach mal abschalten und nach den Jahren der Pandemie mal wieder etwas anderes sehen.

Region Heidelberg. (pau) Fast keine Zeit, um noch ans Telefon zu gehen, haben die Mitarbeitenden der beiden Reisebüros "Reiseland" in Eppelheim und "Herzog" in Nußloch . Die Menschen der Region zieht es meist in den Süden. Vor allem die Balearen, Italien und trotz aller Widrigkeiten noch immer die Türkei stünden hoch im Kurs. Die RNZ fragte in den beiden Reisebüros, wer wann in welcher Zeit wo Urlaub macht.

Das kennt man auch in Nußloch. Nina Zesewitz bekommt im Reisebüro "Herzog" im Nußlocher Birkenweg beispielsweise öfter mal Gruppenanfragen auf den Tisch. Solche Buchungen seien auf den Internetplattformen nämlich meist schwer zu organisieren.

"Da geht es dann meist, wenn überhaupt, bis fünf Personen oder so. Und wenn aber mehrere Leute das gleiche Paket wünschen, dann schauen wir einfach zusammen", sagt Zesewitz. Die Kanaren und Ägypten dürfen es häufig und gerne sein. Unentschlossene würden hin und wieder um ein Ausklammern der Türkei und Tunesien bitten.

Aber nicht alle. "Auch mit Fernreisen beschäftigen wir uns jetzt schon. Im Januar, Februar und März wird meist schon für den Herbst gebucht." Und wer in diesem Jahr wirklich weiter weg möchte, wer seinen Urlaub schon einreichen muss, der ist in der Planung auch weit fortgeschritten. Die Reisefachfrau muss aber trotzdem Unsicherheiten feststellen: Die Erfahrungen der vergangenen Jahre hätten Spuren hinterlassen. "Und doch sehnen sich die Leute nach Urlaub. Nach Abschalten", so Zesewitz.

Um hier mehr Sicherheit zu spüren, entscheiden sich die Leute für den Gang ins Reisebüro. Zesewitz und Kollegen haben daher viele Neukunden gewonnen. "Beschweren können wir uns diesbezüglich ganz sicher nicht."

Aber auch diese Situation sei fragil. Wie wird sich die Welt weiterdrehen? Welche Risiken ist man bereit einzugehen? Und ist es überhaupt in Ordnung, trotz aller Krisen an Urlaub zu denken? Sinnfragen, mit denen sich einige quälen. Viele schaffen es aber, sich durchzuringen und sich selbst etwas Gutes zu tun. Auch in Nußloch erkundige sich kaum jemand nach Extremwetterlagen.

Über Erdbeben-Wahrscheinlichkeit oder ähnliches werde fast nie gesprochen. Wichtig sei den Menschen eher, ob man "All inclusive" bucht oder sich nach dem Frühstück den Rest des Tages selbst versorgt. Ob das Meer vom Fenster aus gesehen wird und es auch ein Schwimmbecken gibt, zu dem nur Erwachsene zugelassen sind und etwas mehr Ruhe herrscht.