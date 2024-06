Region Wiesloch. (kbw) Wer in diesem Jahr noch einmal frischen Spargel aus der Region auf dem Teller haben will, sollte sich sputen – und muss eventuell auch etwas länger suchen, um an das begehrte Stangengemüse zu kommen. Viele Spargelbauern in der Umgebung von Wiesloch und Walldorf haben die Saison bereits beendet, wenn auch nicht alle.

So ist es etwa beim Spargelhof Mayer aus Walldorf. "Am 13. Juni haben wir unseren letzten Spargel für dieses Jahr verkauft", sagte Inhaberin Anke Birkenmaier. Schon zu Ostern seien die ersten Stangen gestochen worden. Darauf folgte dann aber eine äußerst ungewöhnliche Saison. "Spargel braucht Wärme", betonte Birkenmaier. Es habe aber kaum Tage mit Freibadwetter gegeben, stattdessen Regen in Strömen: Der Höhepunkt sei erreicht gewesen, als das Wasser in den Furchen auf den Spargelfeldern stand. "Es lief unseren Erntehelfern in die Stiefel", blickte Birkenmaier zurück. Mithilfe einer Schmutzwasserpumpe habe sie das Wasser absaugen lassen.

Letztlich sei der Ertrag vergleichsweise mäßig gewesen, eine Vollernte habe der Hof dieses Jahr nicht erreicht, "Das Interesse am Spargel war aber immer da", sagte die Inhaberin angesprochen auf die Nachfrage. Auch jetzt, nach dem Saisonende, kämen noch Kunden in den Hofladen und fragten nach dem königlichen Gemüse. Das traditionelle Datum für das Ende der Spargelsaison, der 24. Juni, der Johannistag, sei veraltet.

Einer der wenigen Betriebe, die das Gemüse in diesen Tagen noch verkaufen, ist der Spargelhof Stier aus Rauenberg. Diese Woche wolle er es noch anbieten, kündigte Hubert Stier an. Er spricht von einer durchschnittlichen Saison. Positiv sei, dass er den Spargel dieses Jahr für vergleichsweise niedrige Preise verkaufen konnte. Auch mit der Nachfrage sei er zufrieden. Mehr Sorgen machten ihm dieses Jahr die Erdbeeren: Ihre Qualität habe unter der Nässe gelitten.

Beim Albertushof in St. Leon-Rot ist derweil kein Spargel mehr zu bekommen. Zwei Monate lang ging die Saison, in der zweiten Aprilwoche sei sie gestartet, seit dem 9. Juni sei sie vorbei, sagte Betreiber Erwin-Peter Albert. "Am Anfang war das Wetter noch gut, später wurde es dann dürftiger", beschreibt er den Verlauf der diesjährigen Spargelzeit. Frühsommerliche Stimmung, die Lust auf Spargelgemüse macht, sei bei dem grauen und nassen Wetter unter den Abnehmern auch nicht aufgekommen, sie hätten sich zu Beginn eher zurückgehalten.

Mit der Zeit sei es aber besser geworden. "Insgesamt sind wir zufrieden mit der Saison", ist Alberts Fazit. Der Landwirt aus St. Leon-Rot hebt auch hervor, dass dieses Jahr einen Spargel mit besonders guter Qualität hervorgebracht habe. Die Entscheidung, die Saison zu beenden, hänge auch damit zusammen, dass die Erntehelfer aus Osteuropa nur jeweils 70 Tage lang bleiben dürfen. Mit zwei verschiedene Gruppen von Helfern nacheinander wollte Albert aber nicht arbeiten, zum einen aus wirtschaftlichen Erwägungen, aber auch, "weil wir die Saison gemeinsam starten und beenden".

Der Spargelhof Hermes in St. Leon-Rot hat die Saison am 14. Juni beendet, wie seiner Internetseite zu entnehmen ist. Der letzte Spargel des Walldorfer Spargel- und Straußenhofs sei am vergangenen Sonntag über die Ladentheke gegangen, sagte Landwirt Hans-Albert Nauert, zu Ostern habe die Saison begonnen.