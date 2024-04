Von Sarah Eiselt und Konrad Bülow

Region Wiesloch. Das erste Mal in diesem Jahr kletterten die Temperaturen dieser Tage in den sommerlichen Bereich – und weckten damit die Lust auf einen Sprung ins kühle Nass. Etwas Geduld braucht es zwar noch, die Vorbereitungen für die Saison laufen in den Badeanstalten der Region aber auf Hochtouren.

Wie jedes Jahr geht es am St. Leoner Badesee als Erstes los: Schon am kommenden Montag, 15. April, sollen dort die Gäste zum Schwimmen und Planschen willkommen sein. "Es sind jetzt schon viele Sonnenhungrige da", sagt Geschäftsleiter Georg Grimm – der zugehörige Campingplatz hat auch schon geöffnet.

"Die Wassertemperatur liegt derzeit aber bei 12,5 Grad, das ist noch nicht so einladend", fährt Grimm fort. Bereits am Samstag, 13. April, ist Startschuss für die Wasserski-Saison. Am 1. Mai werde auch der zweite Eingang zum See öffnen.

"Wir haben die Nichtschwimmer-Bojen ausgebracht, Kabinen gereinigt und Erste-Hilfe-Kästen vorbereitet" zählt der Geschäftsleiter die Arbeiten auf, die sein Team zu erledigen hatte. Außerdem mussten drei Strandzugänge erneuert werden – in der kalten Jahreszeit waren sie unter dem Wasserspiegel verschwunden. Voraussichtlich bis Juni werde noch am Bau der neuen Wachstation für die Rettungsschwimmer gearbeitet – just am Montag habe die Baufirma die Bodenplatte eingebaut, sagt Grimm. Nächste Woche solle damit begonnen werden, die Wände und Stützen für den Fertigbau aufzustellen.

Als Nächstes startet die Freibadsaison in Wiesloch. Ganz traditionell planen die Stadtwerke die Eröffnung des Wietalbades für Mittwoch, 1. Mai. "Dies wird aber je nach Wetterlage entsprechend angepasst und bekannt gegeben", erklärt Badleiter Björn Erhard. Zurzeit sei das Team des Wietalbades voll in der Saisonvorbereitung. Das Olympiabecken werde gereinigt, das Familienbecken schon mit Wasser befüllt. Arbeiten an den Grünanlagen gehörten ebenfalls zur Vorbereitung dazu, außerdem die eine oder andere "kosmetische" Maßnahme, wie Erneuerungen von Fliesen.

Mit einer kleinen Einschränkung müssen die Besucherinnen und Besucher zur Eröffnung noch rechnen: Aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten zum Ausbau des Wärmenetzes – es wurden Fernwärmeleitungen durch das Bad verlegt – bleiben der Liegebereich hinter dem Olympiabecken und ein Teil der vorderen Liegefläche vor den Becken noch bis Juni mit Flatterband abgesperrt. "Hier muss das ausgesäte Gras erst noch richtig anwachsen, bevor man dies uneingeschränkt nutzen kann", erklärt Erhard.

Dieses Jahr können Gäste zwischen den Sprüngen ins Wasser noch den Bolzplatz und das Volleyball-Feld nutzen, danach sollen dort Solaranlagen aufgestellt werden. Überlegungen, als Ersatz an einer anderen Stelle auf dem Gelände neue Sportanlagen aufzubauen, stehen noch am Anfang.

Sowohl die Öffnungszeiten als auch die Eintrittspreise bleiben in diesem Jahr allerdings unverändert. Gleiches gilt für das Freibad des Aqwa Bäder- und Saunaparks in Walldorf (siehe unten). Hier soll die Badesaison offiziell am Samstag, 11. Mai, losgehen, so Steffen Köhler, stellvertretender Betriebsleiter des Aqwa. "Die Besucherinnen und Besucher können dann das Olympiabecken, den See und das Planschbecken nutzen." Eine Einschränkung gelte allerdings noch für das Nichtschwimmerbecken, hier braucht es noch ein wenig Geduld: "Das wird höchstwahrscheinlich erst Ende Juli, mit Beginn der Sommerferien, zum Toben zur Verfügung stehen."

Unmittelbar nach dem Saisonende rollten im vergangenen Jahr die Bagger an: "Die groß angelegte Sanierung läuft auf Hochtouren", so Köhler. Unter anderem wird das Nichtschwimmerbecken erneuert, es wird künftig nicht mehr so sein, wie es die Besucher kannten: Zu einem sogenannten Edelstahlbecken bauen es die Arbeiter um, zuvor war es mit Fliesen ausgekleidet. Die Fliesenschäden hatten jedoch zugenommen, es kam zu Materialermüdung, die Wände waren marode. "Deshalb bekommt es bis Mai 2024 eine Edelstahl-Auskleidung, wie das Olympia- und Planschbecken auch", erklärte Stefan Gottschalk, Betriebsleiter des Aqwa, im September. Damit sei man inzwischen bereits fertig, heißt es nun.

"Außerdem wurde es barrierefrei, mit einer Art Abschrägung, angelegt, um einen leichten Ein- und Ausstieg zu ermöglichen", so Gottschalk. Damit kein Wunsch offen bleibt, wird im neuen Nichtschwimmerbecken aber auch einiges geboten: "Es wird einen Wasserpilz geben, zusätzlich sind im Becken ein Strömungskanal und Massagedüsen integriert", kündigt der stellvertretende Betriebsleiter an.

Mit der Rutsche wartet dann zudem eine weitere Neuerung auf die Besucher: "Sie wurde entfernt und auf der anderen Seite neu gebaut; erhält einen eigenen Bereich, ein ,Landungsbecken’", so der Betriebsleiter. Das vermeide Kollisionen zwischen rutschenden und spielenden Badegästen. Dadurch entstehe zudem eine 25 Meter lange Schwimmbahn, auf die in Zukunft ausgewichen werden könne, wenn im Olympiabecken zu viel los sei.

Weitere Sanierungen, von denen Badelustige allerdings eher weniger mitbekommen, fanden bereits statt: Etwa Arbeiten an den Pumpen und Wasserleitungen und -rohren im Technikraum des Plansch- und des Nichtschwimmerbeckens. Doch auch die kleinsten Badegäste dürfen sich auf den Saisonstart freuen: "Im Kleinkinderbereich wird ein Spielplatz angelegt, neue Spielgeräte aufgebaut", sagt Köhler. Eine offizielle Eröffnungsfeier sei derzeit noch nicht geplant, stattdessen werde es – wie jedes Jahr – regelmäßig Konzerte oder Live-Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern auf der Seebühne des Aqwa-Bäderparks geben.

> Im Wieslocher Wietalbad kostet eine Einzel-Tageskarte für Erwachsene 5 Euro, Ermäßigte bezahlen 3,50 Euro, Kinder 2 Euro. Feierabend- und Frühschwimmerkarten sind für jeweils 3 Euro zu erwerben. Das Feierabendschwimmen ist die gesamte Saison hindurch jeweils zwei Stunden vor Badeschluss möglich. Das Freibad ist im Mai und im September täglich von 9 bis 19 Uhr, in den Sommermonaten Juni, Juli und August von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Frühaufsteher können sich von Juni bis August immer dienstags und donnerstags zwischen 7 Uhr und 8.30 Uhr auspowern.

Der Vorverkauf der Jahreskarten ist ab kommendem Dienstag, 16. April, bis Donnerstag 18. April, sowie in der Folgewoche von Dienstag, 23. April, bis Donnerstag, 25. April, jeweils von 12 bis 16 Uhr direkt im WieTalBad an der Kasse sowohl bar als auch per EC-Karte möglich. Alternativ sind Saison- und Einzelkarten auch online erhältlich unter: wiesloch.baeder-suite.de , weitere Informationen finden sich auf der Webseite der Stadtwerke unter www.stadtwerke-wiesloch.de

> Im Walldorfer Freibad des Aqwa Bäder- und Saunaparks zahlen Erwachsene für eine Tageskarte 5,50 Euro pro Person, Ermäßigte und Kinder 4 Euro. Auch hier gibt es den sogenannten Feierabendtarif: Ab 18 Uhr fallen für Erwachsene für eine Einzelkarte 4 Euro, für Ermäßigte 3 Euro an. Geöffnet sind sowohl der See als auch die Becken von Mai bis September in der Zeit zwischen 11 und 19 Uhr. Näheres findet sich unter: www.aqwa-walldorf.de

> Der St. Leoner See lädt alle Badelustigen zum Schwimmen ein: Ab dem 15. April von 10 bis 18 Uhr, mit Beginn der Pfingstferien, ab dem 21. Mai, von 8 Uhr bis zum Sonnenuntergang. Erwachsene müssen 4 Euro bezahlen, Ermäßigte 3 Euro. Feierabendkarten sind ab 18 Uhr für je 2,50 Euro zu haben. Weitere Infos gibt es unter www.st.leoner-see.de