Frische Brötchen für den Feiertag
Die RNZ verrät, welche Bäckereien in der Region zu Allerheiligen geöffnet haben
Region Wiesloch. (kbw) Ob der Feiertag zu Allerheiligen zum Gedenken an die Heiligen oder zum Ausspannen genutzt wird: Vielen stellt sich die ganz praktische Frage nach dem Frühstück mit frischen Brötchen. Die RNZ verrät, welche Bäckereien in der Region am Feiertag geöffnet haben.
Wiesloch
Balkan Bäckerei: Schwetzinger Straße 115, 7-21 Uhr. Behrs Konditorei-Bäckerei: Hauptstraße 102, 6.30-17 Uhr. Bäckerei Görtz: Neues Sträßel 6 (Aldi), 7.30-18 Uhr. Köhlers Landbäckerei: Dielheimer Straße 50 (Penny), 7.30-11 Uhr. Bäckerei Rutz: Hauptstraße 128, Eichelweg 6, Güterstraße 1 (Stadtgalerie), 8 bis 11 Uhr.
Baiertal
Bäckerei Rutz: Schatthäuser Straße 1-3, 8-11 Uhr.
Walldorf
Bäckerei Görtz: Schwetzinger Straße 1, 7.30-17 Uhr. Bäckerei Rutz: Bahnhofstraße 1-3, 8-11 Uhr. Backhaus Siegel: Hauptstraße 14, Hans-Holbein-Straße 2 (Edeka Kissel SBK), 8-11 Uhr.
Horrenberg
Grimminger: Ortsstraße 2 (Norma), 7-18 Uhr.
Malsch
Bäckerei Görtz: Im Breiloch 2 (Penny), 7.30-12 Uhr. Bäckerei Rutz: Hauptstraße 2A, 8-11 Uhr.
Rauenberg
Bäckerei Görtz: Schönbornstr. 2, geöffnet von 7.30 bis 17 Uhr. Bäckerei Rutz: Frankenäcker 1 (im Rewe-Markt), 8 bis 11 Uhr.
St. Leon-Rot
Laib & Leben: Marktstraße 74, 7.30 bis 17 Uhr. Bäckerei Görtz: Im Schiff 3, geöffnet von 7.30 bis 18 Uhr. Bäckerei Rutz: Im Schiff 7 (im Rewe-Markt), 8 bis 11 Uhr. Grimminger: Opelstraße 3, 7 bis 17 Uhr.