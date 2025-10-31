Freitag, 31. Oktober 2025

Region Wiesloch

Frische Brötchen für den Feiertag

Die RNZ verrät, welche Bäckereien in der Region zu Allerheiligen geöffnet haben

31.10.2025 UPDATE: 31.10.2025 08:00 Uhr 47 Sekunden
Mit frischen Brötchen gelingt der Start in den Feiertag. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Region Wiesloch. (kbw) Ob der Feiertag zu Allerheiligen zum Gedenken an die Heiligen oder zum Ausspannen genutzt wird: Vielen stellt sich die ganz praktische Frage nach dem Frühstück mit frischen Brötchen. Die RNZ verrät, welche Bäckereien in der Region am Feiertag geöffnet haben.

Wiesloch

Balkan Bäckerei: Schwetzinger Straße 115, 7-21 Uhr. Behrs Konditorei-Bäckerei: Hauptstraße 102, 6.30-17 Uhr. Bäckerei Görtz: Neues Sträßel 6 (Aldi), 7.30-18 Uhr. Köhlers Landbäckerei: Dielheimer Straße 50 (Penny), 7.30-11 Uhr. Bäckerei Rutz: Hauptstraße 128, Eichelweg 6, Güterstraße 1 (Stadtgalerie), 8 bis 11 Uhr.

Baiertal

Bäckerei Rutz: Schatthäuser Straße 1-3, 8-11 Uhr.

Walldorf

Bäckerei Görtz: Schwetzinger Straße 1, 7.30-17 Uhr. Bäckerei Rutz: Bahnhofstraße 1-3, 8-11 Uhr. Backhaus Siegel: Hauptstraße 14, Hans-Holbein-Straße 2 (Edeka Kissel SBK), 8-11 Uhr.

Horrenberg

Grimminger: Ortsstraße 2 (Norma), 7-18 Uhr.

Malsch

Bäckerei Görtz: Im Breiloch 2 (Penny), 7.30-12 Uhr. Bäckerei Rutz: Hauptstraße 2A, 8-11 Uhr.

Rauenberg

Bäckerei Görtz: Schönbornstr. 2, geöffnet von 7.30 bis 17 Uhr. Bäckerei Rutz: Frankenäcker 1 (im Rewe-Markt), 8 bis 11 Uhr.

St. Leon-Rot

Laib & Leben: Marktstraße 74, 7.30 bis 17 Uhr. Bäckerei Görtz: Im Schiff 3, geöffnet von 7.30 bis 18 Uhr. Bäckerei Rutz: Im Schiff 7 (im Rewe-Markt), 8 bis 11 Uhr. Grimminger: Opelstraße 3, 7 bis 17 Uhr.

