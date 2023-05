Der Aufbau eines Bienenstocks werde den Neuimkern erklärt. In den nächsten Veranstaltungen soll es darum gehen, wie die Bildung von Bienenschwärmen verhindert werden kann. Wenn die Bienenvölker auf eine gewisse Größe angewachsen ist, kann es passieren, dass sich ein Teil der Insekten vom Rest abspaltet und im Schwarm umherfliegt, um eine neue Bleibe zu suchen. Die Bienen können so nicht versorgt werden und produzieren weniger Honig. Um dem beizukommen, entnehmen Imker dem Volk bestimmte ...

Region Wiesloch. Das Bild vom Imker, der bedächtig und mit wissendem Blick seine Bienenvölker begutachtet und sich dabei von nichts aus der Ruhe bringen lässt, stimme nicht so ganz, verdeutlicht Peter Essert. "Es kann auch schon mal hektisch werden", sagt der Vorsitzende des Bezirksimkervereins Wiesloch. Gerade jetzt, in einem Jahr mit wechselhaften Temperaturen, gelte es zu kontrollieren, ob die Völker genügend Nahrung haben. Hinzu komme immer wieder die Schwierigkeit, die Varoa-Milbe im Zaum zu halten, die den Honigbienen zu schaffen macht.

Ortstermin am Lehrbienenstand des Bezirksimkervereins Wiesloch: Erfahrene Mitglieder geben Interessierten erste Einblicke in die Bienenzucht. Foto: Pfeifer

Die Imkerei erfreut sich trotz dieser und weiterer Herausforderungen großer Beliebtheit. Derzeit geben erfahrene Mitglieder des Bezirksimkervereins ihr Wissen an Neueinsteiger weiter, um sie fit für das naturnahe Hobby zu machen. Eine erste Veranstaltung fand jüngst am vereinseigenen Lehrbienenstand in Malsch statt. Ursprünglich hatte Essert mit einem etwas größeren Andrang gerechnet. Eine Gruppe von fünf Leuten wolle nun aber tiefer in die Welt der Imkerei einsteigen. Für sie finden in den kommenden Wochen weitere Veranstaltungen statt

Beim ersten Termin am Lehrbienenstand sei es um den Zyklus des Bienenjahres gegangen. "Es beginnt nach dem August, mit der Einwinterung", erläutert Esser. In dieser Zeit sinkender Temperaturen zieht sich die Königin ins Innere des Stocks zurück, die Bienen um sie herum erzeugen durch Bewegung ihrer Flügel Wärme. Viele der Bienen überleben diese Phase nicht, die Größe der Völker nimmt deutlich ab, wie Essert verdeutlicht. "Zwischen Weihnachten und Neujahr legt die Königin dann wieder Eier", fährt der Vorsitzende fort. 1000 bis 2000 seien es am Tag, das Volk wachse dann wieder schnell an. Gerade in dieser Zeit müssten die Nahrungsvorräte gut im Auge behalten werden. "Dieses Jahr ist es schwierig", sagt Essert. Im Januar flog manche Biene, geweckt von milden Temperaturen, aus dem Stock, verbrauchte dabei Energie und fand nicht genügend Nahrung, um das zu kompensieren. Später im Jahr war es dann oft zu kühl.

Der Aufbau eines Bienenstocks werde den Neuimkern erklärt. In den nächsten Veranstaltungen soll es darum gehen, wie die Bildung von Bienenschwärmen verhindert werden kann. Wenn die Bienenvölker auf eine gewisse Größe angewachsen ist, kann es passieren, dass sich ein Teil der Insekten vom Rest abspaltet und im Schwarm umherfliegt, um eine neue Bleibe zu suchen. Die Bienen können so nicht versorgt werden und produzieren weniger Honig. Um dem beizukommen, entnehmen Imker dem Volk bestimmte Waben und bilden auf diese Weise Ableger. Dies soll den Schwarmtrieb senken.

Auch um den Kampf gegen die besagte Varoa-Milbe geht es in den Imkerkursen immer wieder. Die Parasiten befallen die Larven und erwachsene Bienen und schwächen sie, zusätzlich übertragen sie Viren. Auf diese Weise löst die Milbe regelmäßig Bienensterben aus. Sorgen macht Imkern auch die Asiatische Hornisse, die sich immer schneller ausbreitet. In Deutschland gab es den erste Nachweis 2014 in Waghäusel. Die invasiven Insekten könnten sich die Bienen ohne Probleme einzeln schnappen und sie fressen, sagt Essert.

Dass die Imkerei ein teures Hobby ist, machte der Vereinsvorsitzende ebenfalls deutlich. Verschiedene Geräte müssten die Interessierten anschafften, wie Rauchgeräte oder Wabenzangen, dazu Gläser und Deckel. Beim Verein ausliehen könnten sie so etwas nicht. "Wir haben 130 Mitglieder", gibt Essert zu bedenken. Um Gewinn gehe es den meisten Imkern bei der Honigproduktion aber sowieso nicht. Das Ziel sei eher, "auf Null" herauszukommen. Angesichts der Konkurrenz durch billigen Honig auf dem Markt sei das schwer genug. "Wir setzen auf Qualität", betont Essert. Es sei die Liebe zur Natur und die "Faszination Biene", antwortet Essert auf die Frage, was ihn und andere dazu antreibt, trotz alldem das Imkern als Freizeitbeschäftigung auszuwählen.