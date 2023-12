Region Wiesloch. (arb) Auch am zweiten Adventswochenende öffnen die Weihnachtsmärkte wieder ihre Pforten in den Gemeinden der Region.

> In Dielheim steht am Samstag, 9. und 10. Dezember, zwischen 17 und 21 Uhr beziehungsweise 14.30 und 19 Uhr ein Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz.

> Die Gemeinde Malsch veranstaltet am zweiten Adventswochenende, 9.und 10. Dezember, ab 15 Uhr einen Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz.

> Auch Mühlhausen stellt am zweiten Dezemberwochenende die Hütten auf. Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Dezember, können sich Besucher gemeinsam in Weihnachtsstimmung bringen.

> St. Leon-Rot veranstaltet am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Dezember, zwischen 16 und 22 Uhr beziehungsweise elf und 21 Uhr einen Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz. Für die Kleinen steht ein Kinderkarussell bereit.

> Der Walldorfer Weihnachtsmarkt findet von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Dezember, auf dem Marktplatz statt. Geöffnet ist freitags von 18 bis 21 Uhr, samstags von 16 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr.