Wiesloch. (seb) Die Arbeitslosigkeit im Raum Wiesloch ist von November auf Dezember um 35 auf 2101 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote betrug damit 3,8 Prozent, im November waren es 3,7 Prozent, vor einem Jahr 3,6 Prozent. Dabei meldeten sich im Dezember 475 Personen neu oder erneut arbeitslos und gleichzeitig beendeten 446 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Der Bestand an Arbeitsstellen ist um 30 auf 598 gesunken.

Fast 56 Prozent der Arbeitslosen sind Männer, acht Prozent sind zwischen 15 und 25 Jahre alt, mehr als 38 Prozent sind 50 Jahre und älter. Über 30 Prozent sind Langzeitarbeitslose, fast zwölf Prozent Menschen mit schweren Behinderungen und knapp 39 Prozent haben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft.

Von den 475 Menschen, die sich im Dezember arbeitslos meldeten, hatten 150 zuvor eine reguläre Beschäftigung, 148 nahmen an einer Ausbildung oder an entlastenden Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik, etwa Fortbildungen, teil. Von den 446 Menschen, die nicht mehr als arbeitslos gelten, haben 105 eine Erwerbstätigkeit aufgenommen, 150 starteten eine Ausbildung oder eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme.

"Kaum Bewegung im Arbeitsmarkt" meldet die Heidelberger Arbeitsagentur auch für ihren Gesamtbezirk. Die Arbeitslosenzahl ist im Dezember insgesamt um 64 auf 16.250 Personen gestiegen, die Quote lag damit bei 4,2 Prozent. Unterbeschäftigt waren im Gesamtbezirk 21.950 Personen, 135 mehr als im November und 4,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Hier werden nicht nur Arbeitslose gezählt, sondern auch alle, die an entlastenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen oder aus anderen Gründen nicht in der regulären Statistik auftauchen.

Die Zahl der Beschäftigten wiederum stieg im Gesamtbezirk um 1428 Personen auf 283.247 – um 0,5 Prozent. Das ist etwas höher als der aktuelle Landesschnitt, so die Agentur.