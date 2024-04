Wiesloch. (seb) Weniger Arbeitslose meldet die Agentur für Arbeit Heidelberg für den März, es kann jedoch allenfalls von einer verhaltenen Frühjahrsbelebung die Rede sein. Im Raum Wiesloch hat sich die Arbeitslosigkeit von Februar auf März leicht um 52 auf 2101 Personen verringert. Damit betrug die Arbeitslosenquote im März 3,8 Prozent, im Februar waren es 3,9 Prozent, im Vorjahr ebenfalls 3,8 Prozent.

411 Personen meldeten sich laut der Agentur neu oder erneut arbeitslos und gleichzeitig beendeten 463 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 1396 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 69 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, dem gegenüber stehen 1376 Abmeldungen von Arbeitslosen, 29 mehr als im Vorjahr. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im März um 20 auf 483 gesunken.

Mehr als 57 Prozent der Arbeitslosen sind Männer, über neun Prozent sind zwischen 15 und 25 Jahre alt, fast 37 Prozent sind 50 Jahre und älter. Knapp 31 Prozent sind Langzeitarbeitslose, mehr als elf Prozent Menschen mit schweren Behinderungen und über 41 Prozent haben nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.

Von den 411 Personen, die sich im März arbeitslos meldeten, hatten 132 davor eine reguläre Beschäftigung, 139 hatten eine Ausbildung gestartet oder an entlastenden Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik, beispielsweise Fortbildungen, teilgenommen. Von den 463 Menschen, die nicht mehr als arbeitslos gelten, haben 137 eine Erwerbstätigkeit aufgenommen, 151 begannen eine Ausbildung oder eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme. Weitere Details sind der Statistik nicht zu entnehmen.

Die Zahl der Unterbeschäftigten sank im Vergleich zum Februar um 152 auf 22.468 Personen, das sind wiederum 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Hier werden nicht nur Arbeitslose erfasst, sondern auch jene, die an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen oder die aus anderen Gründen nicht als arbeitslos gelten, aber keine Erwerbstätigkeit haben.

Im Gesamtbezirk der Heidelberger Arbeitsagentur sank die Zahl der Arbeitslosen um 251 auf 16.958. Damit lag die Arbeitslosenquote im März aber weiterhin bei 4,4 Prozent, im Vorjahresmonat waren es 4,2 Prozent. Der Chef der Arbeitsagentur Klaus Pawlowski, sieht aber den Beginn eines positiven Trends. Ihm zufolge fällt der diesjährige Rückgang der Arbeitslosigkeit sogar besser aus als im März 2023. Leicht angestiegen im Vergleich zum Vorjahr ist der Meldung nach die Anzahl der gemeldeten Arbeitsstellen: Sie ist um 6,6 Prozent gestiegen. In ganz Baden-Württemberg dagegen falle die Frühjahrsbelebung noch schwächer aus, so die Agentur. "Der starke Dienstleistungssektor der Region beschert uns im März einen Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt. Im Vergleich zum Landesschnitt trifft uns die schwächelnde Konjunktur nicht so stark", sagt Klaus Pawlowski.