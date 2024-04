Von Konrad Bülow

Region Wiesloch. Wohin es beim ersten Feierabendradeln des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Wiesloch-Walldorf in der neuen Saison gehen soll, will Carol Streeter kurzfristig entscheiden. "Das mache ich vom Wetter abhängig", sagt die stellvertretende Vorsitzende, die bei den feierabendlichen Fahrten des Clubs häufig als Tourenführerin fungiert.

Am 11. April geht es los, bis zum Oktober lädt der ADFC dann immer donnerstags zum Radeln ein, Treffpunkt ist um 17.30 Uhr an der Stadtbücherei in der Gerbersruhstraße 41 in Wiesloch. Angeboten wird jeweils eine entspannte Runde am frühen Abend. Meist treten die Teilnehmer ein bis zwei Stunden lang in die Pedale und legen dabei 20 bis 30 Kilometer zurück.

An heißen Tagen im Sommer bewegen sich die Radler eher auf den flacheren Strecken, erlaubt es das Wetter, werden auch die Anhöhen in Angriff genommen. Im vergangenen Jahr ging es zum Feierabend auf hügeligen Touren durch den Kraichgau, gemütlich über Rotenberg und Malsch zum St. Leoner See oder durch die Schwetzinger Hardt. Um sportlichen Wettbewerb geht es dabei ausdrücklich nicht: "Wir sind kein Rennrad-Club", betont Streeter.

Stattdessen erkunden die Radler gemeinsam die Landschaft der Region. Auf diese Weise legten sie im vergangenen Jahr bei insgesamt 28 Touren 723 Kilometer zurück und überwanden 6350 Höhenmeter. Neben Streeter sind mittlerweile zahlreiche Tourenführerinnen und Tourenführer im Einsatz, die sich regelmäßig abwechseln.

Oft findet zum Schluss eine Einkehr statt. "Wir buchen aber keinen Tisch im Voraus – weil wir nicht wissen, wie viele mitfahren", erklärt Streeter. Nicht nur was die Wahl der Strecken angeht, lebt das Feierabendradeln von Spontanität: Eine Anmeldung zu den Touren ist nicht nötig, jeder kann kurz entschlossen mitmachen, das Angebot ist, anders als die ausgedehnten Tagestouren, kostenlos und eine Mitgliedschaft im ADFC ist ebenfalls nicht erforderlich.

"Unser Rekord lag im vergangenen Jahr bei 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmern", blickt Streeter zurück. Bei schlechtem Wetter sei es manchmal auch nur eine kleine Gruppe. "Bei uns fahren viele Ehepaare mit", erzählt die stellvertretende Vorsitzende. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen mit. "Haftung übernehmen wir bei den Touren nicht", fügt Streeter hinzu.

Besondere technische Voraussetzungen müssen die Räder der Mitfahrenden nicht erfüllen. "Das Fahrrad muss verkehrstauglich sein und die Beleuchtung muss funktionieren", fast die Tourenführerin die Vorgabe zusammen – nach der Einkehr könne es schon dunkel sein, wenn die Teilnehmenden die Heimfahrt antreten.

"Mittlerweile sind fast alle auf E-Bikes unterwegs", fährt Streeter fort. So könnten die Gruppen mittlerweile einige Höhenmeter bewältigen. Andere Mitfahrende setzten auf Tourenbikes – das seien meist auch die sportlichsten Feierabendradler. Das Angebot werde immer beliebter, freut sich Streeter: "Es wächst und gedeiht."

Neben dem Feierabendradeln bietet der ADFC dieses Jahr 100 Tagestouren in der Region an. Am Programm des Kreisverbands Rhein-Neckar hat Streeter mitgewirkt. Dick im Kalender haben sich die Fahrradfreunde aus Wiesloch und Umgebung auch die Kampagne Stadtradeln markiert, bei dem Teilnehmende an insgesamt 21 Tagen vom 23. Juni bis 13. Juli fleißig Fahrradkilometer sammeln und melden können.

Zum Auftakt des Stadtradelns findet eine Sternfahrt nach Mannheim statt. Mit der Aktion will der ADFC auch ein Zeichen für eine Verbesserung der Fahrrad-Infrastruktur setzen. "Es geht vieles in die richtige Richtung, leider oft sehr zäh", fasst Streeter die Entwicklungen in der regionalen Radpolitik zusammen.

Testweise Fahrradstraßen in St. Leon-Rot und den begonnen Ausbau der Fahrrad-Pendlerroute P 4 von Nußloch über Wiesloch nach Rauenberg, inklusive Freigabe der Fußgängerzone in der unteren Wieslocher Hauptstraße, begrüßt sie. Ein Manko sei oft die Baustellenplanung. "Katastrophal" sei der Weg zwischen Wiesloch und Walldorf, wo derzeit der Hochwasserschutz am Leimbach ausgebaut wird. Dort ist der Geh- und Radweg zwischen Hoschket- und Bahnofskreisel sechs Monate lang gesperrt.

Info: Weitere Informationen über die Angebote des ADFC gibt es unter www.wiesloch-walldorf.adfc.de.