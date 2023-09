Region Heidelberg. (luw) Kein Wochenende im Jahr bietet rund um Heidelberg so viele Kerwen wie das kommende: sieben an der Zahl. Von Gutselständen und Fahrgeschäften für Groß und Klein bis hin zu Umzügen, musikalischen Höhepunkten und vielem mehr verspricht dieses "Super-Kerwe-Wochenende" am Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, so einige Genüsse.

Soweit bekannt, eine Übersicht:

Dossenheim

> Die Dossenheimer Kerwe geht am Samstag mit der offiziellen Eröffnung um 14.30 Uhr am Kronenburger Hof los, dazu spielen Musikverein beziehungsweise "Pfarrmusik". Nach weiteren musikalischen Programmpunkten beginnt um 20 Uhr das historische Bannweidgericht, ab 21 Uhr sorgt "Ultimo" für Live-Musik.

Am Sonntag geht es um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst am Kronenburger Hof weiter, einen Kindergottesdienst gibt es im Martin-Luther-Haus. Ab 13.30 Uhr tritt der Chor der Neubergschule auf, um 14.30 Uhr beginnen der Holzäpfeltanz mit der Trachtengruppe des Heimatvereins und die Kerwepredigt. Ab 15.30 Uhr ist weiter Musik angesagt und nach einer Capoeira-Show ab 16.30 Uhr startet um 19 Uhr ein Show-Act von "Kraft & Kraftin". Das Heimatmuseum hat zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet.

Am Montag wird ab 10 Uhr zum Seniorenfrühschoppen in der Museumsscheuer geladen. Am Dienstag, 16. September, klingt die Kerwe am Kronenburger Hof aus.

Heiligkreuzsteinach

> Die Kreizstonischer Kerwe startet ihr Programm auf dem Karl-Brandt-Platz am Samstag um 15 Uhr unter anderem mit einem Beerpong-Turnier des Jugendbeirats. Ab 20.30 Uhr gibt es Live-Musik mit "Restarted". Am Sonntag geht es um 12 Uhr mit einem Essen im Sängerzelt weiter, ab 14 Uhr folgen Kerwepredigt und ein Auftritt des Musikvereins Kreizstonisch. Ab 18 Uhr treten die "Olwetritsche" auf. Und am Montag klingt die Kerwe ab 12 Uhr mit Handwerkeressen, ab 15 Uhr mit der Kinderolympiade und ab 18.30 Uhr mit der Eingrabung der Kerwe aus. Zum Abschluss gibt’s ab 19.15 Uhr Blasmusik im Sängerzelt.

Leimen

> Die Weinkerwe als größte Kerwe der Region beginnt am Samstag um 13 Uhr mit dem Festbetrieb auf und rund um den Georgi-Platz sowie in der Rathausstraße zwischen Turmgasse und Nußlocher Straße. Der Umzug zum Rathaus unter Begleitung der Stadt- und Feuerwehrkapelle beginnt um 14.30 Uhr, die offizielle Eröffnung mit Weinfassanstich auf der Rathausbühne startet um 15 Uhr. Ab 16.30 Uhr ist Live-Musik auf zwei Bühnen angesagt; "Realusion" tritt von 20 bis 23.30 Uhr auf der Rathausbühne auf, "Flugrost" sorgt im gleichen Zeitraum am Georgi-Platz für Stimmung.

Der Kerwesonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Rathausbühne – bei Regen in der evangelischen Mauritiuskirche. Ab 11.30 Uhr unterhält der Musikverein Gauangelloch auf dem Georgi-Platz, zwischen 11.58 und 18.35 Uhr verkehrt die "Woi-Bämbl" (s. weiterer Artikel). Zudem ist von 13 bis 18 Uhr Verkaufsoffener Sonntag, von 12.45 bis 13.15 Uhr präsentiert die Musikschule "Die Bremer Stadtmusikanten" und von 13 bis 17 Uhr steigt im Innenhof des Neuen Rathauses die Kinderkerwe mit Eiskönigin Elsa.

Um 13.30 Uhr fällt der Startschuss für den Staffellauf der vierten Klassen der Turmschule, um 14 Uhr wird die erste Rathausführung im Palais Seligmann angeboten. Es folgen weitere Musik- und Tanzauftritte, ehe von 19.30 Uhr die Band "Kist" die Bühne Rathaus rockt und "Fate" von 20 bis 23.30 Uhr auf dem Georgi-Platz spielt.

Weiter geht’s am Kerwemontag um 11 Uhr mit dem Frühschoppen, von 15 bis 17 Uhr findet ein "Schlager- und Evergreennachmittag" mit "Roger und Bettina" auf der Bühne am Rathaus statt. Von 16 bis 18 Uhr treten die "Zwoa Spitzbuam" auf dem Georgi-Platz auf, ab 19.30 Uhr sorgt dort "Gonzo’s Jam" für Stimmung. Von 19.30 bis 23 Uhr spielt "Bubble Champer" auf der Rathausbühne und um etwa 21.30 Uhr soll es ein großes Abschlussfeuerwerk geben.

> Eine Vernissage findet am Samstag ab 18 Uhr in der Alten Fabrik in St. Ilgen statt. Der Kunstverein lädt zur Eröffnung der Ausstellung "Recontres – Begegnungen", ab 19 Uhr tritt das "Huub Dutch Duo" auf; der Eintritt ist frei.

Lobbach

> "Viva Kerwe de España" heißt es am Wochenende und am Montag in Waldwimmersbach. Los geht es um 18 Uhr mit Kerwetanz und Fassbieranstich, die Coverband "Jolly Roger HD" sorgt für Live-Musik. Ab 21 Uhr sorgen die Wimmersbacher Kerweborscht fürs Abendprogramm. Weiter geht es am Sonntag um 13.30 Uhr mit dem Kerweumzug, danach wird die Kerwepredigt vorgelesen. Es folgen Hammeltanz und eine Tombola, für Musik sorgt der örtliche Musikverein.

Am Montag geht es um 11 Uhr mit Knöchelessen weiter, ab 14 Uhr gibt es Live-Musik mit Werner Schifferdecker und ab 18.30 Uhr wird mit den Kindern gegrillt, ehe die Kerweschlumpel verbrannt wird und es ein Feuerwerk gibt.

Mauer

> Der Verein Homo Heidelbergensis lädt am Sonntag zu seiner wöchentlich stattfindenden Führung entlang des Zeitenpfads ins Urgeschichtliche Museum und in die Sandgrube Grafenrain. Diese Woche führt Sylvia Knorr; Treffpunkt ist um 14 Uhr am Heid’schen Haus.

Meckesheim

> Die Minischzeller Mittelalterkerwe vor der Lobbachhalle beginnt laut Ankündigung am Samstag "zur Mittagszeit" mit Live-Musik des Volksmusikduos "Die Symbadischen 2". Um 19 Uhr startet die traditionelle Einborschtung und danach gibt es Live-Musik von "Steflex". Der Kerweumzug mit Kerwerede und Platzkonzert des SFZ-Musikzugs und des Musikvereins findet am Sonntag ab 14 Uhr statt. Für weitere Live-Musik sorgt später die "Abteilung Rock". Die Kerwe klingt am Montag, 18. September, mit der Schlumpelverbrennung und Live-Musik von "Walde" aus.

Neckargemünd

> Die Kleingemünder Kerwe steigt am Samstag um 14 Uhr mit Rundfahrten auf dem Neckar samt Öffnung der Stände mit Hüpfburg, Kinderkarussell und mehr. Die offizielle Eröffnung mit Handtaschenweitwurf folgt um 16 Uhr, ab 20 Uhr sorgt "Die Sicherheit" für Live-Musik an der Kerwescheuer. Und ab 23 Uhr wird zur "Afterparty" in Kerwekeller und -scheuer geladen. Ein traditioneller Frühschoppen läutet den Sonntag um 10 Uhr ein, um 12 Uhr öffnen die Stände und beginnen die Neckar-Rundfahrten. Um 14 Uhr beginnt die Kerwepredigt mit Hammeltanz, um 14.30 Uhr die Kerweolympiade. Um 20 Uhr wird dann die Kerweschlumpel beerdigt.

> Zwei Reparaturcafés öffnen am Samstag: das eine um 10 Uhr im Bürgerkeller in Waldhilsbach, Schulstraße 8 und das andere von 9.30 bis 12.30 Uhr im Alten Rathaus, Hauptstraße 25. In beiden Fällen versuchen Ehrenamtliche, kaputten Dingen wieder Leben einzuhauchen.

> Das Duo "Schultzes" aus Weinheim tritt am Samstag auf dem Wochenmarkt auf. Mit Gitarre, Kontrabass und ihren Stimmen interpretieren die beiden Blues, Rock’n’Roll, Bluegrass und so manchen Hit der 60er und 70er Jahre: von 10.30 bis 12.30 Uhr auf dem Marktplatz, wo auch ein neuer Obst- und Gemüsestand vertreten ist.

> "Frag den Förster" bietet das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Samstag in Waldhilsbach an. Treffpunkt mit Förster Uwe Reinhard ist um 14 Uhr am Feuerwehrhaus Waldhilsbach; die Führung durch den Wald findet auch bei schlechtem Wetter statt. Interessierte müssen sich bis zum heutigen Freitag, 12 Uhr, per E-Mail an waldpaedagogik@rhein-neckar-kreis.de oder unter Telefon 0 62 21 / 5 22 76 00 anmelden.

> Eine öffentliche Führung auf der Burgfeste Dilsberg wird am Sonntag angeboten. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Burginnenhof.

Schönau

> Die Schäänauer Kerwe wird am Samstag um 16 Uhr auf dem Festplatz in der Bahnhofstraße mit Kerwepredigt, Fassbieranstich und "Anschuss" durch den Schützenverein eröffnet. Ab 18 Uhr bietet der VfB einen Zumba-Auftritt, ab 19 Uhr tritt bei den "Schäänauer Buwe" die Coverband "Next Generation" auf. Am Sonntag geht es um 10.30 Uhr mit Frühschoppen, Weißwurstfrühstück und den "Symbadischen Zwei" weiter.

Zwischen 14 und 17 Uhr bietet der VfB "Spiel und Spaß für Groß und Klein", Live-Musik vom Steinachtaler Akkordeon-Club, eine Hüpfburg und mehr. Ab 17 Uhr tritt beim SPD-Ortsverein die Band "Sten" auf. Zum Abschluss am Montag startet der Festbetrieb um 11 Uhr, bei den "Schäänauer Buwe" treten ab 19 Uhr "Uwe Janssen & Band" auf.

Spechbach

> Zum Tag der Naturheilkunde lädt der Naturheilverein Spechbach und Umgebung am Samstag ins TV-Heim am Waldrand. Ab 11 Uhr gibt es fünf Impulsvorträge zum Thema "Lebenskraft Natur". Immer zur vollen Stunde werden Informationen etwa über Wasser, Bäume und Bienen zu hören sein.

Wiesenbach

> Eine Vernissage findet am Samstag ab 15 Uhr in der Alten Ziegelei statt. Der Freundeskreis Heimatmuseum lädt zur Eröffnung der Ausstellung "Farben und Formen" mit Drucken und Skulpturen von Maren Giljohann sowie Manfred Pröbster.

Flohmärkte am Wochenende

> Bammental

Familienzentrum. Vorsortierter Kindersachenflohmarkt "rund ums Kind" am Samstag, 23. September, von 13 bis 15 Uhr in der Elsenzhalle und zeitgleich Bücherflohmarkt im Foyer.

> Dossenheim

Gemeinde. Straßenflohmarkt im Bereich Kronenburger Hof, Rathausstraße und Brenkenbach im Rahmen der "Dossemer Kerwe" am Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, jeweils ab 8 Uhr morgens.

> Nußloch

Kath. Kindergarten St. Josef. Kinderflohmarkt mit Tombola, am Samstag, 23. September, von 11 bis 15 Uhr in der Kurpfalzhalle St. Ilgen. Standanmeldungen per E-Mail an benefitflohmarkt-arul-trust@web. Die Standgebühr beträgt 10 Euro, der Erlös aus selbiger geht zugunsten des Fördervereins "Arul Trust".

> Sandhausen

Turngemeinde (TG). 55. traditioneller Flohmarkt für jedermann der Basketballabteilung und ihres Freundeskreises am Samstag, 23. September, 12 bis 16 Uhr, Parkplatz vor dem Walter-Reinhard-Stadion. Standanmeldung und Info ab Montag, 11. September, täglich außer Samstag und Sonntag zwischen 12 und 13 Uhr unter 0 62 24 / 70 21 69.

Hofflohmarkt. Verkauf am Freitag, 15. September ab 9 Uhr in der Ringstraße 1.