Was im vergangenen Jahr noch Einzelfälle waren, kommt nun verstärkt vor. Immer öfter platzt der Traum von den eigenen vier Wänden. Dies ergab eine RNZ-Umfrage in Gemeinden in der Region rund um Heidelberg, die aktuell Neubaugebiete erschließen oder kürzlich erschlossen haben und Grundstücke verkauften.

Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Explodierte Baupreise und gestiegene Zinsen: Immer weniger Menschen können sich das Bauen leisten. Viele Bauherren wurden von den Entwicklungen der vergangenen Monate eiskalt erwischt. Sie hatten bereits eine Zusage für ein begehrtes Baugrundstück in einem Neubaugebiet, müssen dieses aber nun wieder zurückgeben.

Bereits im Sommer berichtete Meckesheims Bürgermeister Maik Brandt von "Überraschungen" bei Notarterminen für Grundstücke im Mönchzeller Neubaugebiet "Hummelberg II". Bei einem Termin wollte schon damals ein Käufer nach dem Kauf wieder zurücktreten, weil ihm die Baukosten nicht mehr kalkulierbar erschienen.

Bei einem weiteren Termin habe sich die Bank gemeldet und die Finanzierung zurückgezogen. Ein weiterer Interessent hatte einen Zuschlag für einen Bauplatz erhalten und dann zurückgezogen, weil die Baukosten immer weiter gestiegen sind und nicht mehr finanzierbar waren.

Aktuell gebe es einen weiteren "Wackelkandidaten", so Brandt. "Hier wird der Gemeinderat über eine mögliche Rücknahme des Bauplatzes zu entscheiden haben." Es bestehe ein "Bauzwang" innerhalb von fünf Jahren, aber keine Verpflichtung zur Rücknahme eines Grundstücks seitens der Gemeinde, wenn die Baukosten oder die Zinsen ansteigen.

"Trotz steigender Zinsen befinden wir uns bei einer langfristigen Betrachtungsweise dennoch in einer Niedrigzinsphase", gibt Brandt zu bedenken. "Während in der ersten Phase tatsächlich die Kreditanfragen bei den Banken rapide in den Keller fuhren, zeitweise tendierten die bei einzelnen Häusern gegen null, steigt aktuell die Nachfrage nach Baukrediten."

Zeitgleich würden viele Kommunen und private Investoren zahlreiche Projekte streichen und schieben. "In den Auftragsbüchern der Firmen findet sich nun wieder Platz", weiß Brandt. "Meine Hoffnung ist, dass sich dies auf sinkende Baukosten auswirken könnte."

"Wir haben in Lobbach derzeit einen Fall, bei dem ein Grundstück aus einem Neubaugebiet zurückgegeben wird", berichtet auch der dortige Bürgermeister Edgar Knecht. "Die Gemeinde hat in allen Kaufverträgen mit privaten Interessenten eine Bauverpflichtung – hier drei Jahre nach Abschluss des Kaufvertrages." Wenn diese Frist überschritten sei, ohne dass gebaut wurde, könne die Gemeinde die sogenannte "Rückauflassung" beim Notar veranlassen. "Im vorliegenden Fall haben aber die Grundstücksinteressenten selbst um Rückauflassung gebeten", so Knecht.

In Gaiberg, wo es derzeit ein großes Neubaugebiet gibt, hatte bereits im vergangenen Jahr ein Bauherr ein Grundstück an die Gemeinde zurückgegeben. Seither habe sich ein weiterer Käufer gemeldet und um eine Rückübertragung gebeten, berichtet Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel. Die Rückabwicklung des Kaufvertrages habe bereits Anfang Dezember stattgefunden.

Besser sieht es in anderen Orten aus. In Heiligkreuzsteinach berichtet Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl, dass bisher sieben von aktuell neun Bauplätzen verkauft worden seien. "Keiner wurde bisher zurückgegeben", so Pfahl. Auch in Mauer kennt Bürgermeister John Ehret keinen entsprechenden Fall.

Im Spechbacher Neubaugebiet Taubenbaum sind bereits zwei Drittel der insgesamt 15 verkauften Bauplätze der Gemeinde laut Marc-André Waxmann von der Verwaltung bebaut. "Für die restlichen Bauplätze sind die Bauanträge schon gestellt und auch genehmigt", berichtet er. "Rückabwicklungen haben wir keine."

Im Gegenteil: "Ich habe auch in jeder Woche mindestens einen Anruf mit einem Kaufinteresse für einen Bauplatz", so Waxmann. "Die Interessenten verweise ich dann auf die Nachbargemeinden." Das Interesse von Bauherren ist also nach wie vor groß, sodass sich für "frei gewordene" Grundstücke in der Regel schnell ein neuer Käufer findet ...

Insider aus der Baubranche sagt Insolvenzen voraus

"Ich sehe schwarz", sagt ein Insider aus der Baubranche der Region, der wegen der Brisanz des Themas lieber anonym bleiben möchte. Die RNZ versuchte, mit zahlreichen Haus- und Wohnbauunternehmen ins Gespräch zu kommen, doch dies gestaltete sich schwierig.

Was der Vertreter eines Bauträgers berichtet, ist tatsächlich brisant. Der Mann sagt zahlreiche Insolvenzen voraus. "Die Zinsen steigen und die Baupreise sinken nicht, auf dem Neubaumarkt findet – abgesehen von Zufallsgeschäften – kein Handel mehr statt", sagt der Fachmann mit langjähriger Erfahrung. "Die Zukunft für unsere Branche sieht düster aus."

Das Problem der steigenden Zinsen macht er am Beispiel einer vierköpfigen Familie fest. Die monatliche Kreditrate für 500.000 Euro für ein Reihenhaus habe bei einem Zinssatz von einem Prozent vor einem Jahr noch bei 1100 bis 1200 Euro gelegen. Bei einem Zinssatz von vier Prozent seien es nun 2500 Euro. Das könne sich kaum noch jemand leisten.

Und das wiederum bringe die Bauträger in Schwierigkeiten. Denn diese hatten für aktuelle Projekte Grundstücke vor den Zinserhöhungen zu vergleichsweise teuren Preisen gekauft und bereits erste Verträge mit Kunden abgeschlossen. "Nun sitzen sie auf teuren Grundstücken und hohen Kosten und der Verkauf stockt."

Dies wiederum führe dazu, dass die Bauträger den von ihren Banken geforderten Verkauf von einer bestimmten Anzahl an Wohneinheiten des Projekts nicht erfüllen können. Die Finanzierung bricht zusammen. Gleichzeitig bekommen Kunden der Bauträger ein Problem, da der Bau nicht beginnt.

Sie hatten aber wiederum schon Kreditverträge mit Banken abgeschlossen und müssten nun teure sogenannte Vorfälligkeitsentschädigungen für die Kredite zahlen. "Die Insolvenz eines Bauträgers bei einem halb fertiggestellten Projekt ist für Bauherren das Schlimmste, das passieren kann", sagt der Mann.

Doch es gibt auch "gute" Nachrichten für Immobilieninteressenten: Bestandsimmobilien und Grundstücke seien bereits um 20 bis 30 Prozent im Preis gesunken. "Die Verkäufer müssen mit den Preisen runter – außer sie finden einen Millionär als Käufer", sagt der Fachmann. "Der Markt gibt langsam nach." Der Insider rät deshalb: "Abwarten ist für Kunden die Lösung." Die Zinsen könnten auch wieder sinken – auch wenn oft das Gegenteil behauptet werde. Da die Nachfrage massiv sinke, würden auch die Baupreise auf lange Sicht fallen.