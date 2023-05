> In Heiligkreuzsteinach-Lampenhain und Teilen von Weinheim war der Strom ab 3.49 Uhr weg. Ursache war hier ein Schaden an einer Freileitung bei Lampenhain, der durch eine erhöhte Spannung im Netz durch den Stromausfall in Wilhelmsfeld ausgelöst wurde, so die "Netze BW"-Sprecherin. Betroffen waren der Westen von Lampenhain sowie die Weinheimer Ortsteile Hohensachen, Ritschweiler und Rippenweier. Auch hier konnte die Versorgung schrittweise wiederhergestellt werden. Um 5.21 Uhr war die Störung komplett beseitigt.

> In Wilhelmsfeld brach das Stromnetz um 3.44 Uhr zusammen. Wie eine Sprecherin des Netzbetreibers "Netze BW" auf Anfrage mitteilte, war ein kleiner Teil der Gemeinde im Norden betroffen – etwa der Bereich zwischen der Altenbacher Straße und dem Höhenweg. "Ursache war hier ein Erdkabeldefekt", so die Sprecherin. "Durch Umschaltungen im Netz konnte die Versorgung schrittweise wiederhergestellt werden." Um 5 Uhr seien alle Betroffenen wieder versorgt gewesen.

> In Neckargemünd gingen um 22.05 Uhr in einem kleinen Teil der Stadt die Lichter aus. "Der Stromausfall ist auf ein defektes Kabel zurückzuführen", teilte eine Sprecherin des Stromnetzbetreibers Syna auf RNZ-Anfrage mit. Dieses führte zu einem Kurzschluss im 20 000-Volt-Netz. "Der Fehlerort liegt grob gesagt in der Nähe der Stephen-Hawking-Schule", so die Sprecherin. Vom Stromausfall betroffen war das Gebiet von der Burgruine Reichenstein nach Süden. Gegen 22.45 Uhr waren nach Angaben des Netzbetreibers alle Betroffenen wieder mit Strom versorgt. Das Syna-Service-Team habe den Defekt vor Ort repariert.

> In Nußloch fiel wie bereits kurz berichtet als Erstes der Strom aus – und zwar gegen 13.30 Uhr im Norden der Gemeinde. Betroffen war etwa ein Viertel der Einwohner, wie eine Sprecherin des Netzbetreibers "Netze BW" auf Anfrage der RNZ mitteilte. Die Ursache waren Tiefbauarbeiten im Unterdorf, bei denen ein Erdkabel beschädigt wurde. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. "In Folge dieser Störung kam es auch auf einer weiteren Erdkabelstrecke zu einem Folgefehler", so die Sprecherin. "Durch Umschaltungen im Versorgungsnetz konnte ein Teil der Betroffenen bereits um 13.55 Uhr wieder versorgt werden." Um alle betroffenen Haushalte wieder ans Netz zu bekommen, waren jedoch erst Reparaturarbeiten notwendig. Diese dauerten bis 18.55 Uhr an.

Region Heidelberg. (cm) Vier Stromausfälle in nicht einmal 24 Stunden in der Region. Und nur zwei davon stehen in einem Zusammenhang. Diese ziemlich außergewöhnliche Häufung gab es am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag rund um Heidelberg. Ein Überblick:

Region Heidelberg. (cm) Vier Stromausfälle in nicht einmal 24 Stunden in der Region. Und nur zwei davon stehen in einem Zusammenhang. Diese ziemlich außergewöhnliche Häufung gab es am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag rund um Heidelberg. Ein Überblick:

> In Nußloch fiel wie bereits kurz berichtet als Erstes der Strom aus – und zwar gegen 13.30 Uhr im Norden der Gemeinde. Betroffen war etwa ein Viertel der Einwohner, wie eine Sprecherin des Netzbetreibers "Netze BW" auf Anfrage der RNZ mitteilte. Die Ursache waren Tiefbauarbeiten im Unterdorf, bei denen ein Erdkabel beschädigt wurde. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. "In Folge dieser Störung kam es auch auf einer weiteren Erdkabelstrecke zu einem Folgefehler", so die Sprecherin. "Durch Umschaltungen im Versorgungsnetz konnte ein Teil der Betroffenen bereits um 13.55 Uhr wieder versorgt werden." Um alle betroffenen Haushalte wieder ans Netz zu bekommen, waren jedoch erst Reparaturarbeiten notwendig. Diese dauerten bis 18.55 Uhr an.

> In Neckargemünd gingen um 22.05 Uhr in einem kleinen Teil der Stadt die Lichter aus. "Der Stromausfall ist auf ein defektes Kabel zurückzuführen", teilte eine Sprecherin des Stromnetzbetreibers Syna auf RNZ-Anfrage mit. Dieses führte zu einem Kurzschluss im 20 000-Volt-Netz. "Der Fehlerort liegt grob gesagt in der Nähe der Stephen-Hawking-Schule", so die Sprecherin. Vom Stromausfall betroffen war das Gebiet von der Burgruine Reichenstein nach Süden. Gegen 22.45 Uhr waren nach Angaben des Netzbetreibers alle Betroffenen wieder mit Strom versorgt. Das Syna-Service-Team habe den Defekt vor Ort repariert.

> In Wilhelmsfeld brach das Stromnetz um 3.44 Uhr zusammen. Wie eine Sprecherin des Netzbetreibers "Netze BW" auf Anfrage mitteilte, war ein kleiner Teil der Gemeinde im Norden betroffen – etwa der Bereich zwischen der Altenbacher Straße und dem Höhenweg. "Ursache war hier ein Erdkabeldefekt", so die Sprecherin. "Durch Umschaltungen im Netz konnte die Versorgung schrittweise wiederhergestellt werden." Um 5 Uhr seien alle Betroffenen wieder versorgt gewesen.

> In Heiligkreuzsteinach-Lampenhain und Teilen von Weinheim war der Strom ab 3.49 Uhr weg. Ursache war hier ein Schaden an einer Freileitung bei Lampenhain, der durch eine erhöhte Spannung im Netz durch den Stromausfall in Wilhelmsfeld ausgelöst wurde, so die "Netze BW"-Sprecherin. Betroffen waren der Westen von Lampenhain sowie die Weinheimer Ortsteile Hohensachen, Ritschweiler und Rippenweier. Auch hier konnte die Versorgung schrittweise wiederhergestellt werden. Um 5.21 Uhr war die Störung komplett beseitigt.

Update: Donnerstag, 11. Mai 2023, 20.34 Uhr

Sandhausen/Leimen-St. Ilgen. (cm) Kein Internet, kein Telefon, warme Kühlschränke: In Teilen von Nußloch und auch vereinzelt im Leimener Stadtteil St. lgen ist am Mittwoch stundenlang der Strom weg gewesen. Wie Nußlochs Bauamtsleiter Matthias Leyk mitteilte, war gegen 13.30 Uhr ein 20-Kilovolt-Kabel bei Erdarbeiten an einem Weg von einem Bagger "erwischt" worden. Das Malheur passierte auf einer Baustelle der Gemeinde im Unterdorf.

Verletzt wurde zum Glück niemand, es entstand – außer am Stromkabel – auch kein Sachschaden. Daraufhin fiel aber in Teilen der Gemeinde – unter anderem bei Firmen im Gewerbegebiet – der Strom aus. Techniker des Stromnetzbetreibers "Netze BW" seien schnell vor Ort gewesen und hätten umgehend mit der Reparatur begonnen, lobte Leyk. Allerdings zog sich diese bis in den Abend.

Gegen 19 Uhr waren die meisten Haushalte wieder versorgt.

Update: Mittwoch, 10. Mai 2023, 19.25 Uhr