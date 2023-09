Region Heidelberg. (luw) Die Freibadsaison in der Region geht nun endgültig zu Ende. Das Leimener Freibad öffnete am vergangenen Sonntag letztmals für dieses Jahr, das Bammentaler Waldschwimmbad hatte seine Saison bis zum gestrigen Freitag verlängert und im Neckargemünder Terrassen-Schwimmbad kann noch bis zum morgigen Sonntagabend geplanscht werden. Die RNZ hat mit den Verantwortlichen der Bäder über die Bilanz des Freibad-Sommers 2023 gesprochen:

> Im Bammentaler Waldschwimmbad war man unter erschwerten Bedingungen in die Saison gestartet (vgl. weiterer Artikel). "Wir mussten von heute auf morgen improvisieren, aber letztlich mussten wir an keinem einzigen Tag schließen", berichtet Bürgermeister Holger Karl, der Manuel Schweikert ausdrücklich für die geleistete Arbeit lobt. Ein großer Dank gehe aber auch an die DLRG und andere Helfer, die zu einer gelungenen Saison beigetragen hätten. Denn am vergangenen Donnerstag, dem vorletzten Tag der Saison, wurde noch die 100.000. Besucherin begrüßt. Auch 2022 waren es über 100.000 gewesen. "Aber da hatten wir auch drei Monate lang richtig Sommer", ordnet Karl mit Blick auf mehrere verregnete Wochen in den Sommerferien dieses Jahres ein: "Daher ist das ein sehr gutes Ergebnis."

Vermutlich habe auch der neue Parkplatz am Schwimmbad dazu beigetragen, dass der eine oder andere Besucher mehr kam. Neu waren in dieser Saison übrigens auch die Betreiber des Kiosks, auch hier habe sich laut Schweikert bereits "alles gut eingespielt". Die zwei besucherstärksten Tage waren der 10. Juni und der 11. Juli mit 3000 beziehungsweise 3900 Badegästen. Und ein Höhepunkt dieser Saison war im August die Feier zum 90. Jubiläum des Bads. Mit Blick nach vorn hofft Karl derweil nicht nur auf einen weiteren Schwimmmeister für 2024, sondern auch auf eine Förderzusage für die Sanierung des Waldschwimmbads.

> Im Freibad des Leimener Bäderparks wurden diesen Sommer rund 80.000 Besucher gezählt, wie Stadtwerke-Betriebsleiter Rudi Kuhn berichtet. "Das ist eine sehr, sehr gute Zahl", sagt er. "Der Juni war der beste Juni seit Wiedereröffnung des Bads im Jahr 2009." Jedoch habe der "verregnete Juli" die Zahl wieder etwas gedrückt. "Sobald das Wetter wieder gut war, kamen gleich ein paar Tausend", so Kuhn. Juli und August seien sogar trotz des Regens besser als im Jahr 2022 gewesen, wo bis Ende August "nur" rund 56.000 Besucher gezählt worden waren. Über die Erklärung für diesen Aufschwung ist sich Kuhn sicher: "Das lag am neuen Rutschenturm."

Bekanntlich als neue Attraktion wurde eine zehn Meter hohe Freifallrutsche errichtet, daneben eine Breitwellenrutsche. "Das Ding ist mega angenommen worden – sensationell!", schwärmt Kuhn: "Selbst durch die Schulen ging das als großes Gesprächsthema, weil sie jeder mal ausprobieren wollte." Verletzungen habe es nur von der kleineren Seite gegeben, wobei der Betriebsleiter gleich betont: "Die sind aber alle immer nur passiert, weil sich die Leute nicht an die vorgegebenen Regeln gehalten haben." Besucherstärkster Tag in diesem Sommer war der 9. Juli mit 3085 Badegästen.

> Im Terrassen-Schwimmbad in Neckargemünd-Kleingemünd "hat der Dauerregen im Juli und August dafür gesorgt, dass es kein Rekordjahr wird", sagt Stadtsprecherin Nadine Thiele: "Doch dafür entschädigt nun der tolle Spätsommer und beschert noch ein paar Badetage, für die die Stadt gerne die Badesaison im Freibad verlängert hat." Bisher wurden rund 140.000 Gäste im Freibad gezählt – bis Ende August 2022 waren es rund 150.000 gewesen. Der besucherstärkste Tag 2023 war der 18. Juni mit 6058 Badegästen.

Dieses Jahr wurden 2693 Saisonkarten verkauft. "An dem großen Einzugsgebiet, das von Mannheim bis Mosbach und Sinsheim reicht, sieht man, dass Neckargemünd eins der schönsten Freibäder – für mich sogar das schönste Freibad – dieser Region hat", sagt Bürgermeister Frank Volk. "Mit der diesjährigen Saison sind wir sehr zufrieden, da wir trotz der verregneten Wochen in Juli und August immer ein gut besuchtes Freibad hatten."