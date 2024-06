Region Heidelberg. (bmi/cm/lesa) Nicht nur am Neckar halten Wassermassen die Einsatzkräfte auf Trab. Auch in weiteren Orten in der Region rund um Heidelberg gab es Einsätze.

> In Dossenheim begann am Sonntagmorgen für die Feuerwehr ein 20-stündiger Einsatz. Das Frühwarnsystem "Noysee" hatte erstmals Alarm geschlagen für den Pegel des Mühlbachs am oberen Ende der Talstraße. Ein Stab