Mittwoch, 13. August 2025

Region rüstet sich gegen Hitze – Von Trinkwasserspendern bis Sonnensegeln

Eppelheim, Nußloch, Leimen und Neckarsteinach reagieren mit Hitzeaktionsplänen, schattigen Aufenthaltsorten und mehr Trinkwassermöglichkeiten. Während manche Gemeinden noch planen, setzen andere konkrete Projekte um. 

13.08.2025 UPDATE: 13.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 24 Sekunden
Im Eppelheimer Rathaus hat ein „Akteursworkshop“ weitere bereits bewährte Beispiele für den Hitzeaktionsplan der Stadt gesammelt. Fotos: Stadt Eppelheim/Lehr/Miltner

Von Felix Hüll

Region Heidelberg. Den Anstieg der Jahresdurchschnittstemperaturen hat der Klimaatlas Baden-Württemberg aufgezeigt; 2024 mit 12,4 Grad an der Spitze lagen unter den Städten und Gemeinden in der Region Heidelberg Sandhausen und Eppelheim. Nußloch lag mit zwölf Grad direkt dahinter.

Alle drei Kommunen hatten jeweils über zwei Grad Anstieg gegenüber dem

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Felix Hüll
Stellvertretender Ressortleiter
zu unseren Autoren  
