Region rüstet sich gegen Hitze – Von Trinkwasserspendern bis Sonnensegeln
Eppelheim, Nußloch, Leimen und Neckarsteinach reagieren mit Hitzeaktionsplänen, schattigen Aufenthaltsorten und mehr Trinkwassermöglichkeiten. Während manche Gemeinden noch planen, setzen andere konkrete Projekte um.
Von Felix Hüll
Region Heidelberg. Den Anstieg der Jahresdurchschnittstemperaturen hat der Klimaatlas Baden-Württemberg aufgezeigt; 2024 mit 12,4 Grad an der Spitze lagen unter den Städten und Gemeinden in der Region Heidelberg Sandhausen und Eppelheim. Nußloch lag mit zwölf Grad direkt dahinter.
Alle drei Kommunen hatten jeweils über zwei Grad Anstieg gegenüber dem
