Region Heidelberg. (cm) Hochwasser zu Weihnachten: Vor genau 30 Jahren erlebte die Region eine Jahrhundertflut. Auch dieses Jahr trat der Neckar über die Ufer, doch es blieb bei einem "Weihnachtshochwässerchen".

In Neckarsteinach wurden kleiner und großer Neckarlauer überspült. In Neckargemünd hatte die Stadt angekündigt, im Notfall auch parkende Autos auf dem Neckarlauer abzuschleppen. Doch so weit kam es laut Bürgermeister Frank Volk nicht: Zum einen seien die Autofahrer extrem diszipliniert gewesen und zum anderen sei der Neckarlauer kaum betroffen gewesen.

Die Lobbach. Foto: Feuerwehr Meckesheim

Im Elsenztal sorgte der Regen in der Nacht auf Heiligabend für steigende Pegel. In Meckesheim schlugen gegen Mittag die Warnpegel an Lobbach und Elsenz an. An einer Engstelle in der Luisenstraße wurden Spundwände eingebaut, um ein Überlaufen zu verhindern, und an der Elzenzbrücke wurde Treibgut entfernt.

In Lobbach war die Landesstraße L595 Richtung Haag überschwemmt. Hier reinigte die Feuerwehr die Einflüsse, damit das Wasser abfließen konnte. Einige Hochwasserrückhaltebecken füllten sich kurzzeitig mit Wasser, gerieten aber längst nicht an Kapazitätsgrenzen.