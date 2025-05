Region Heidelberg. (bmi) Den Sommer- Temperaturen ein Ende bereitet hat eine Gewitterfront, die am Samstagabend über die Region zog. Sie sorgte neben 15 bis 20 Litern Regen, gemessen in Dossenheim und Nußloch, auch für Windböen, Baumstürze und Feuerwehreinsätze.

> In Eppelheim rückte die Feuerwehr um 19.41 Uhr nach dem Gewitter in die Schubertstraße aus. Dort war ein Lampenmast umgestürzt. "Nachdem vor Ort sichergestellt war, dass die Lampe spannungsfrei ist, trennten die Einsatzkräfte den Mast von seinen Anschlüssen und räumten ihn beiseite", teilte die Wehr mit.

> In Gaiberg war nach dem Unwetter gegen 19.45 Uhr eine Straße im Ortsgebiet durch einen großen abgeknickten Ast versperrt. Diesen beseitigte die Feuerwehr und räumte die Fahrbahn frei.

> In Heiligkreuzsteinach-Lampenhain war die Feuerwehr gegen 19.30 Uhr zu einem umgestürzten Baum auf der Fahrbahn alarmiert worden. Nach etwa 30 Minuten war die Straße wieder frei und der Einsatz beendet.

> In Nußloch wurden am Sonntag gegen 13 Uhr zwei Autos beschädigt. Der Ast eines Baumes war am Parkplatz der katholischen Kirche vermutlich als Spätfolge des Sturms heruntergebrochen. Die Wehr sägte den noch am Stamm hängenden Ast ab und hob ihn von den Fahrzeugen.

An beiden Pkw waren Lackbeschädigungen zu erkennen. "Baum auf Telefonleitung" hieß es dann um 18 Uhr. An den Weidhöfen drohte der hängende, große Ast auf die Straße zu stürzen. Die Wehr beseitigte ihn mithilfe der Drehleiter aus der Leitung.

> In Neckargemünd-Mückenloch rückte die Feuerwehr am Samstag um 19.30 Uhr während des Brandsicherheitsdienstes anlässlich der Kerwe an der Kirchberghalle zu einem Sturmschaden aus. Auf die Kreisstraße Sperrung K4101 zwischen Mückenloch und dem Neckarhäuserhof war ein Baum umgestürzt.

Neben dem Sturm gab es eine zweite Ursache: "Der Baum wurde wohl infolge eines übereifrigen Bibers angenagt und knickte um", berichtete die Wehr, die die Äste entfernte und die Straße reinigte. Launig meldeten sie: "Der Biber entfernte sich von der Einsatzstelle und ist weiterhin flüchtig."

> In Sandhausen entwurzelte das Unwetter in der Goethestraße einen Baum aus einem Vorgarten. Dieser stürzte auf einen parkenden Pkw, der leicht beschädig wurde. Die Wehr zerkleinerte den Baum per Kettensäge, "befreite" so das Auto und reinigte Straße wie Gehweg.

> In Schönau rückte die Wehr kurz vor 19.30 Uhr zu einem "Windbruch" auf der Weinheimer Straße aus. Diesen zersägte und entfernte sie von der Fahrbahn.