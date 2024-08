Region Heidelberg. (lesa) Blaulicht war am Wochenende mancherorts im Heidelberger Umland zu sehen und Martinshörner zu hören. Ein Stromausfall und andere Notfälle riefen mehrere Feuerwehren der Region auf den Plan:

> In Dossenheim fiel am Freitag gegen 21.20 Uhr der Strom aus. Für die örtliche Feuerwehr bedeutete das: Feuerwehrhaus besetzen und in Abstimmung mit dem Rathaus die weiteren Maßnahmen koordinieren. So nahmen die Feuerwehrleute Kontakt mit den örtlichen Seniorenheimen auf und fragten, ob Unterstützung benötigt wird. "Ein Seniorenheim war ohne Strom, benötigte jedoch keine weitere Unterstützung", teilt die Wehr mit. Doch etwas anderes blieb zu tun: "Wir ermöglichten den Technikern des Netzbetreibers Zugang zum Steinbruch Leferenz, damit dort die erforderliche Reparatur an der Freileitung erfolgen konnte." Laut Feuerwehr hatte ein sogenannter Erdschluss an einer Freileitung den Stromausfall verursacht. Eine entsprechende Anfrage beim Stromversorger Netze BW blieb bis Redaktionsschluss offen. Entsprechend ist nicht bekannt, wie genau es zu dem Stromausfall kam und wie viele Haushalte von der Störung betroffen waren. Aber: Der Ausfall währte nur kurz. Gegen 22.15 Uhr hatte Dossenheim wieder Strom, weshalb seitens der Einsatzkräfte auch der Kontaktpunkt am Rathausplatz, der in derartigen Fällen eingerichtet wird, nicht besetzt wurde. Feierabend für die Wehr war dann aber doch noch nicht. In Folge des Stromausfalls war gegen 22.45 Uhr die Brandmeldeanlage eines Geländes in der Bergstraße gestört. "Der Betreiber des Objektes konnte mit unserer Unterstützung die Störung selbstständig beheben, so dass für uns keine Tätigkeit notwendig war", so die Feuerwehr, die dann doch in den wohlverdienten Feierabend gehen konnte.

> In Heiligkreuzsteinach rief am Samstag eine besonders lange Ölspur die Feuerwehr auf den Plan. Knapp 5,5 Kilometer lang war die Spur von Hydrauliköl, die auf mehreren Kreis- und Gemeindestraßen von Bärsbach bis Eiterbach zu sehen war. Für die Feuerwehr bedeutete das um kurz vor 10.30 Uhr mit dem Verursacher und der zuständigen Straßenmeisterei Rücksprache zu halten. Letztlich wurde eine Fachfirma mit der Reinigung beauftragt. "Die Ölspur wurde von der Feuerwehr abgesichert und mit Ölspur-Schildern versehen", berichtet die Feuerwehr. "Nach weiterer Rücksprache mit der Firma Biotec sicherte die Feuerwehr mit einem Löschgruppenfahrzeug die Kehrmaschine über die gesamte Einsatzzeit ab." Und ähnlich lange wie die Ölspur selbst war dann auch die Einsatzzeit für die Floriansjünger. Nach sechs Stunden herrschte Feierabend für die Ehrenamtlichen.

> In Neckargemünd musste am Freitag gegen 19.15 Uhr der Rettungsdienst in die Mühlgasse ausrücken – und mit ihm zwei Fahrzeuge samt Besatzung der städtischen Feuerwehr. Der Rettungsdienst benötigte laut Mitteilung der Floriansjünger Unterstützung bei der Versorgung eines medizinischen Notfalls, der sich dort ereignet hatte. "Hier mussten wir eine Person mit der Schleifkorbtrage aus einem Gartengrundstück schonend retten", teilt die Wehr mit.