Region Heidelberg. (luw) Wie knüpft man neue Kontakte? Nicht nur auf dem Land, auch in der Stadt stehen mehr Menschen vor dieser Frage, als viele denken. Deswegen gibt es zahlreiche Angebote für alle Altersklassen, die es ermöglichen, Bekanntschaften und vielleicht sogar Freundschaften zu schließen. Die RNZ hat eine entsprechende Auswahl für das Heidelberger Umland zusammengestellt.

Dossenheim

> Frühstücksgespräche für Alleinlebende der evangelischen Kirchengemeinde: Einmal im Monat gibt es samstags im Martin-Luther-Haus ein gemeinsames Frühstück, in dessen Rahmen Vorträge gehalten werden. Hier reicht die Themenvielfalt von einem Dia-Vortrag über das Baltikum bis hin zum Titel "Naturwissenschaftlerinnen und ihre Leistungen". Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 06221/866653.

Eppelheim

> Das Haus der Begegnung ist ein Gebäude in der Hauptstraße 82 und zugleich Name eines städtischen Bürgerprojekts: In diesem Rahmen gibt es zahlreiche Angebote zum Knüpfen neuer Kontakte. An jedem ersten Freitag des Monats etwa gibt es ein "Internationales Kochen", immer dienstags findet ein Spielenachmittag statt und es gibt mehrere Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund. Weitere Informationen unter 06221/794126 und unter www.hdb-eppelheim.de

> Das Bürger-Kontakt-Büro ist als Verein organisiert und gilt als zentrale Anlaufstelle für alle Anliegen der Bürger über 60 Jahre: So wird hier Gedächtnistraining angeboten, es gibt eine Boule-Gruppe und im Gisela-Mierke-Bad findet regelmäßig Wassergymnastik statt. Ein weiteres Angebot ist die monatliche Spaziergeh-Gruppe, die sich insbesondere auch an Alleinstehende richtet. Weitere Informationen unter Telefon 06221/794155.

Leimen

Der Mamatreff im Leimener „Quer“. Foto: A. Dorn

> Das "Quer" Quartiersmanagement ist ein städtisches Projekt und soll dazu beitragen, das gesellschaftliche Miteinander innerhalb einer Nachbarschaft zu unterstützen: Dazu gehört etwa jeden Donnerstag von 12 bis 13.30 Uhr eine "Mittagspause im ,Quer’", zu der jeder sein Essen mitbringen kann. Immer montags findet außerdem ein Mamatreff für Schwangere und Mütter von Kindern bis acht Monate statt. Weitere Informationen unter www.quer-leimen.de und unter Telefon 06224/9066166.

> Katholische Kirche kocht heißt ein Angebot der Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen, das jeden Mittwoch von 12.30 bis 14.30 Uhr im Maximilian-Kolbe-Haus in St. Ilgen stattfindet: Willkommen sind alle, die in freundlicher Umgebung gemeinsam speisen wollen; serviert wird stets eine Mahlzeit ohne Schweinefleisch. Weitere Informationen im Internet unter www.kath-lns.de

> Der Seniorentanz ist ein besonders beliebtes von mehreren Formaten des städtischen Seniorenbeirats: An jedem zweiten Montag des Monats wird im Rosesaal des Bürgerhauses getanzt. Das über 30 Jahre alte Angebot feierte 2023 nach Corona-Pause ein "Comeback". Weitere Aktivitäten für Senioren sind beispielsweise das monatliche Boulespielen im Menzerpark. Weitere Informationen unter www.leimen.de/de/leben-wohnen/senioren und unter Telefon 06224/704247.

Neckargemünd

> Das Café Gemeinsam ist ein monatlicher Treff der evangelischen Markusgemeinde, zu dem alle eingeladen sind: "Neue Gesichter, egal ob Mann, Frau oder Paar, gleich welchen Alters und welcher Herkunft" sind hier willkommen, wie die Kirchengemeinde mitteilt. Eingeladen wird zum "heiteren Beisammensein" bei Kaffee und Kuchen, mit Geschichten und Gedichten, Liedern, Bewegung und Gesprächen. Das Café findet immer am dritten Donnerstag eines Monats von 15 bis 16.30 Uhr im Martin-Luther-Haus statt. Weitere Informationen unter www.markusgemeinde-neckargemuend.de und unter Telefon 06223/2648.

Nußloch

Das Tischgespräch in Nußloch. Foto: Geschwill

> Das Tischgespräch ist ein neues Projekt des Sozialvereins Lichtblick: Es hat zum Ziel, Menschen jeden Alters, aus unterschiedlichen Lebenssituationen und finanziellen Hintergründen beim kostenlosen Essen zusammenzubringen. Jeden Mittwoch wird von 12 bis 14 Uhr im "Lichtblick-Haisl" in der Massengasse 91 gemeinsam gegessen, sich unterhalten und man bekommt Tipps, wie man gesundes sowie kostengünstiges Essen selbst zubereiten kann. Weitere Informationen unter www.lichtblick-nussloch.de und unter Telefon 0151/16557300.

Sandhausen

> Das Ökumenische Frauenfrühstück ist ein Angebot der Kirchengemeinden, das zweimal im Jahr stattfindet: Wechselweise im katholischen Gemeindezentrum und im evangelischen Gemeindehaus wird jeweils ein Vortrag aus dem Themenbereich Lebens- und Glaubensfragen geboten. Weitere Informationen unter Telefon 06224/55570.

Spechbach

> Einen generationenübergreifenden Mittagstisch bieten Gemeinde und Förderverein Specht außerhalb der Schulferien montags bis freitags zwischen 12.30 und 14 Uhr in der Gemeindehalle an: Dann wird das Foyer zur Wirtschaft "Zum Specht". Ausgehend von der Idee, Schülern ein Mittagessen anzubieten, ist daraus ein beliebter Treffpunkt geworden. Täglich kann aus mehreren Gerichten gewählt werden, die ein Caterer liefert; Ehrenamtliche kümmern sich um die Organisation vor Ort. Weitere Informationen unter www.spechbach.de; Speisepläne liegen auch bei der Volksbank und im Rathaus aus.

Wilhelmsfeld

> Das "Café Um-Gang" findet monatlich im Café Junghans, Johann-Wilhelm-Straße 66, statt: Es wird organisiert vom Aktionsbündnis "Älter werden in Wilhelmsfeld", ist aber ein offenes Treffen für Menschen jeden Alters. Es bietet Gelegenheit, bei Kaffee und Kuchen oder auch mit Spielen andere Menschen kennenzulernen.

Zudem richtet es sich an Menschen, die sich mit ungewohnten Themen des Älter-Werdens auseinandersetzen und austauschen möchten. Das Treffen findet an jedem ersten Donnerstag im Monat statt; noch bis einschließlich April von 15.30 bis 17 Uhr und von Mai bis Oktober zwischen 16.30 und 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es nach einer E-Mail an s.wuwer-belz@gmx.de und unter Telefon 06220/7006.