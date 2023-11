Karlsdorf-Neuthard/Rauenberg. (Of) Egon Klefenz ist tot. Der frühere Bürgermeister von Karlsdorf-Neuthard verstarb am vergangenen Samstag im Alter von 82 Jahren. Große Trauer und Anteilnahme herrschen in seiner früheren Heimatgemeinde Rauenberg und in Karlsdorf-Neuthard, wo der Verwaltungsfachmann von 1983 bis 2007 drei Amtsperioden lang Rathauschef war und als unermüdlicher Macher, Gestalter und Netzwerker die Gemeinde entwickelte.

Erst 2019 hatte Klefenz, der seit seiner Heirat in den 1970er Jahren in Malsch wohnte, seine spannende Lebensgeschichte aufgeschrieben und ein Buch mit dem passenden Untertitel "Umwege zum Traumberuf – vom Demonstrant zum dreifachen Ehrenbürger" veröffentlicht.

Als einer der Anführer einer Bürgerinitiative aus Malsch, die gegen die illegale Entsorgung von hochgiftigem Industriemüll auf dem Gelände der ehemaligen Tongrube an der B 3 protestierte und Aktionen startete, sorgte er Mitte der 1970er Jahre mit seinen Mitstreitern für bundesweite Schlagzeilen. Die Deponie wurde, nachdem auf einer Fläche von fünf Hektar etwa 700.000 Tonnen Sondermüll eingelagert waren, im Jahre 1984 auf Druck der Demonstranten geschlossen.

Später wurden dem leidenschaftlichen Kommunalpolitiker und geschätzten Menschen Egon Klefenz für seine großen Verdienste viele Ehrungen zuteil. Er war Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde und von Guabiruba/Brasilien, entwickelte eine Partnerschaft mit dem ungarischen Städtchen Nyergesüjfalu bei Budapest, war Initiator und Ehrenpräsident der Badisch-Südbrasilianischen Gesellschaft (BSG) sowie Honorarvertreter des brasilianischen Bundesstaates Santa Catarina.

2017 durfte er im Neuen Schloss Stuttgart von Ministerpräsident Winfried Kretschmann für sein großes Engagement in Sachen Völkerverständigung das Bundesverdienstkreuz entgegennehmen. Zuvor hatte er zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die "Anita Garibaldi-Medaille in Gold" in Brasilien.

Auch Sven Weigt, sein Nachfolger auf dem Bürgermeisterstuhl, trauert jetzt um "einen außergewöhnlichen und allseits geschätzten guten Freund und Wegbegleiter". Die öffentliche Trauerfeier wird am Samstag, 25. November, 10 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche St. Jakobus in Karlsdorf, Amalienstraße 44, abgehalten. Anschließend findet ein Trauerzug mit Beerdigung auf dem Friedhof in Karlsdorf, Am Baumgarten, statt.