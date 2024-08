Von Konrad Bülow

Rauenberg. Für vier Gruppen soll der neue Kindergarten "Mittendrin" in Rauenberg Platz bieten. Bis die Kinder in den Räumen des Neubaus an der Jahnstraße spielen und im Außenbereich herumtollen, wird es aber noch etwas dauern: Wegen eines Wasserschadens kann die Einrichtung nicht wie geplant zu Beginn des neuen Kindergartenjahres in Betrieb gehen.