Rauenberg. (kbw) Mit Verspätung haben am Donnerstag die Kanal- und Leitungsarbeiten in der Rauenberger Schönbornstraße begonnen. Als erstes nimmt sich die Baufirma den Talabschnitt zwischen der Kreuzung zur Wieslocher Straße und der Hausnummer 10b in der Schönbornstraße vor, die Straße wird dort gesperrt. Nach den Arbeiten an Kanälen und Leitungen wird die Straßenoberfläche neu gestaltet. Gleich anschließend soll der zweite Bauabschnitt folgen.

Der Beginn der Arbeiten war eigentlich schon für den 7. Oktober angekündigt. Bei einer Begehung seien der Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe (ZWL) und die Baufirma aber zum Schluss gekommen, dass zunächst eine Not-Wasserversorgung eingerichtet werden muss, wie Jürgen Zielbauer erläuterte, stellvertretender Leiter des städtischen Bauamts. Eine solche Leistung habe der ZWL aber nicht ausgeschrieben, weshalb die Firma ein Nachlassangebot unterbreiten musste.

Nun geht es also tatsächlich los. Sowohl auf den öffentlichen als auch auf den privaten Straßenverkehr wird das Projekt einige Auswirkungen haben. Voraussichtlich für ein Jahr wird die Haltestelle "Märzwiesen" von den Buslinien 701, 703 und 792 deshalb nicht angefahren. Fahrgäste sollen stattdessen die Haltestellen "Weieräcker" oder "Kirche" zu benutzen. Die Haltestelle "Weieräcker" werde zudem während der Bauarbeiten von der Linie 701 angefahren: "Diese Haltestelle wird zur neuen Start- und Endhaltestelle der Linie", teilt die Südwestdeutsche Landesverkehrsgesellschaft (SWEG) mit.

Für Autofahrer wird eine örtliche Umleitung eingerichtet. Derzeit ist allerdings auch die Pfarrgartenstraße, die parallel zur Schönbornstraße verläuft, wegen eines privaten Bauvorhabens voll gesperrt.