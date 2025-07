Von Konrad Bülow

Rauenberg/Heidelberg. Angefangen habe es jedes Mal damit, dass er "Komm mal her" zu ihr sagte. Hinterher habe er gesagt, sie könne jetzt schlafen gehen. So beschrieb eine Frau aus Rauenberg in polizeilichen Vernehmungen die Momente, zwischen denen sie von ihrem damaligen Ehemann vergewaltigt worden sei.

Das Landgericht Heidelberg hat den 36-Jährigen