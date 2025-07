Von Ralf Scherer

Amorbach. Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in der Amorbacher Filiale der Raiffeisen-Volksbank Miltenberg in der Schneeberger Straße gesprengt. Durch die Wucht der Detonation wurde gegen 3.30 Uhr der Vorraum der Bankfiliale fast vollständig zerstört. Auch die dahinterliegenden Geschäftsräume im Erdgeschoss und in der darüberliegenden Etage wurden stark beschädigt. Zwischen den beiden Stockwerken ist an der Giebelseite des Wohn- und Geschäftshauses ein Riss im Außenputz deutlich zu sehen. Ob die Explosion die Statik des Gebäudes beeinträchtig hat, müssen nun Sachverständige klären. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Amorbach, Schneeberg und Kirchzell verhinderten, dass Flammen aus dem Vorraum der Bankfiliale auf andere Gebäudeteile übergriffen. Gegen 9 Uhr am Morgen rollten die Feuerwehrleute ihre Schläuche wieder zusammen und beendeten den Einsatz.

Zu diesem Zeitpunkt waren neben Beamten der Polizeiinspektion Miltenberg längst auch Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts vor Ort, die in weißen Overalls Spuren sicherten und Nachbarn und Mitarbeiter der Bank befragten, um Hinweise auf die Täter zu finden. Wer für die Sprengung verantwortlich sein könnte, ist zurzeit noch völlig unklar. Anwohner haben laut Polizeiangaben von einem lauten Knall und von Tatverdächtigen berichtet, die in einem weißen Fahrzeug geflüchtet sind. Um wie viele Personen und um welchen Fahrzeugtyp es sich handelt, teilte das Landeskriminalamt bisher nicht mit. Eine Großfahndung blieb zunächst erfolglos.

Ob es den Tätern gelungen ist, Bargeld aus dem gesprengten Automaten zu erbeuten, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung baten die Verantwortlichen der Raiffeisen-Volksbank Miltenberg um Verständnis, dass sie dazu "aus ermittlungstechnischen Gründen derzeit keine Auskunft geben können". Welchen Sprengstoff die mutmaßlichen Räuber für ihre Tat verwendet haben, wollen die Ermittler in den kommenden Tagen im Rahmen einer kriminaltechnischen Untersuchung herausfinden.

Verletzt wurde durch die Detonation niemand. Vorsorglich waren trotzdem Rettungskräfte des BRK vor Ort. Den Sachschaden an dem Gebäude bezifferte die Raiffeisen-Volksbank Miltenberg "auf eine Summe im sechsstelligen Bereich." Durch den Vorfall ist der Geschäftsbetrieb in Amorbach aktuell beeinträchtigt. Kunden können die Geldautomaten in Kirchzell, Weilbach und Kleinheubach nutzen. Um auch in Amorbach eine schnelle Versorgung mit Bargeld anbieten zu können, steht ab Samstag der Geldautomat der Sparkasse auch den Kunden der Raiffeisen-Volksbank Miltenberg kostenfrei zur Verfügung.

Info: Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt in München unter der Telefonnummer 089/12120 entgegen.