Rauenberg. (kbw) Wer dieser Tage in Rauenberg Dienstleistungen der Post in Anspruch nehmen wollte, sah sich mitunter mit Hindernissen konfrontiert: Tagelang war das Schreibwaren-Geschäft in der Hauptstraße 15, in dem die Poststelle untergebracht ist, geschlossen.

Zumindest am Montagmittag waren Laden und Poststelle wieder geöffnet. Die Inhaberin sagte auf RNZ-Nachfrage, sie sei krank