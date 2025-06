Von Anja Hammer

Rauenberg. Zaungewordene Willkommenskultur – die ist aktuell in der Schönbornstraße in Rauenberg zu bestaunen. Dort laufen derzeit die Arbeiten, um das einstige "Haus 2" des Kinderhauses Märzwiesen in eine Flüchtlingsunterkunft zu verwandeln. In dem Containergebäude sollen insbesondere Familien mit Kindern untergebracht werden.

Umso mehr erstaunt