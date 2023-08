Von Georg Wipfler

Rauenberg. Als die Weinbruderschaft am vergangenen Samstag die siebte Weinwanderung antrat, spielte das Wetter größtenteils mit. Pünktlich um elf Uhr startete die Wanderung am Fuße des Mannaberges.

Auf einem fünf Kilometer langen Rundweg durch die Rauenberger Weinberge konnten die Weinfreunde nicht nur die Stände von den insgesamt zehn Weinerzeugern, die sich an der Veranstaltung beteiligten, ansteuern, sondern auch den Gemeinschaftsstand der Weinbruderschaft.

Die Weinbruderschaft zeigte sich am eigenen Stand glücklich darüber, dass sich das Wetter hielt. Foto: Pfeifer

Zu Beginn verlief der Gläserverkauf noch etwas schleppend und ein leichter Regenschauer am Mittag sorgte zusätzlich für Zurückhaltung unter den Teilnehmenden.

Doch am Nachmittag besserte sich das Wetter, die Sonne ließ sich blicken und die Besucher strömten in die Rauenberger Weinberge. Es mögen wohl nicht ganz so viele Weinfreunde wie sonst gewesen sein, dennoch dürften sich etwa 2000 Teilnehmende eingefunden haben.

Positiv fiel daher auch das Fazit Andreas Staars aus, Vorstand der Rauenberger Weinbruderschaft St. Michael: "Neben dem köstlichen Rauenberger Wein konnten die Teilnehmer an der Weinwanderung am Nachmittag auch den schönen Blick in die Rheinebene und auf die umliegenden Gemeinden genießen.

Viele machten davon Gebrauch, hielten auf ihrer Wanderung inne und genossen einfach nur den Ausblick". Er bedankte sich bei seinen Mitstreitern und den teilnehmenden Betrieben für die gute Zusammenarbeit und Organisation.

Auf einem Rundweg durch die Rauenberger Weinberge konnten die Wandernden an zehn verschiedenen Ständen der teilnehmenden Winzer einkehren und den Ausblick genießen. Foto: Pfeifer

Anwesend waren in diesem Jahr die Weingüter Fellini, Hirsch, Wagner, Meisersick, Menges, Schäfer, Ihle, Barth, Gmelin sowie die Winzergenossenschaft Kraichgau, die die "Winzer von Baden" vertrat.

An einem Gemeinschaftsstand der Weinbruderschaft konnten die Besucher die Produkte aller beteiligten Betriebe verkosten; an anderen boten verschiedene Dienstleister Speisen an, aber auch die örtlichen Vereine und die Winzer selbst halfen mit, für das leibliche Wohl zu sorgen.

Lediglich die vielen nicht angeleinten Hunde sorgten bei manchen Wanderern für Unwohlsein. Dennoch füllten sich am späten Nachmittag die Ausschankstellen zusehends, Sitzplätze wurden zur Mangelware und zwischen den Ständen herrschte ein reges Treiben. Zahlreiche Rauenberger hatten sich inzwischen eingefunden und weitere kamen dazu.

Für Bernhard Fellhauer vom Weingut Fellini hatte der Wettergott ein Einsehen mit den fleißigen Rauenberger Winzern: "Heute hatte der Herrgott ein Herz für uns. Nach dem Regen war die Stimmung bei uns am Stand richtig toll, vor allem unsere weißen Burgunderweine sowie unsere Roséweine waren stark nachgefragt", erklärte er. Schließlich ist das Weingut Fellini auch der aktuelle Ehrenpreisträger für den Weinanbaubereich Kraichgau.

Wegen Bauarbeiten an den Feldwegen musste das Weingut Schäfer kurzfristig seinen Platz wechseln. "Es war super, dass viele zu uns kamen, um uns an unserem neuen Platz zu besuchen. Bei uns lief vor allem der Blanc de Noir gut, aber auch unser Spätburgunder Rosé wurde immer wieder gezielt nachgefragt", konnte Helmut Schäfer berichten.

Einmal mehr konnte Volker Barth mit seinen Gutsweinen vom Zweigelt oder Goldenen Muskateller punkten. "Unsere Spezialitäten, die wir bei uns im Programm neben den traditionellen Tropfen haben, wurden immer wieder nachgefragt. Viele kamen zu uns, um genau diese Weine zu verkosten", teilte er mit.

Zufrieden war auch die Winzergenossenschaft Kraichgau, die ihren Stand wieder an exponierter Stelle hatte. "Vor allem die Burgunderweine, für die Rauenberg ja bekannt ist, wurden bei uns verlangt, viele verweilten bei uns am Stand länger, um den Blick in die Rheinebene mit einem Glas Wein zu genießen", meinte Geschäftsführer Carsten Wipfler. Erneut fand die siebte Weinwanderung Zuspruch und unterstrich den Stellenwert des Rauenberger Weins in der Region.