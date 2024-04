Rauenberg. (RNZ) An der Rauenberger Dambach-la-Ville-Straße 3 gibt es nun einen Standort für E-Carsharing: Zwei Parkplätze und eine Ladesäule finden sich dort, eine der beiden Flächen ist für das E-Auto der Betreiberfirma Deer vorgesehen, der andere auch für Aufladungen privater Fahrzeuge.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Christiane Hütt-Berger (SPD) eröffnete jüngst den Standort. Sie freue sich darüber, dass dieses Angebot nun auch in Rauenberg zur Verfügung steht. "Es ist ein aktiver Beitrag für unsere Umwelt und zur Verkehrswende", betonte Hütt-Berger. Durch das E-Carsharing entstünden den Nutzern keine Anschaffungskosten, man zahle keinen dauerhaften Beitrag und benötigt keinen privaten Stellplatz. Die Herausforderung sei, mehr Mobilität mit weniger Fahrzeugen zu gewährleisten. "Für manche ermöglicht es vielleicht den Verzicht auf ein Zweitauto", so Hütt-Berger.

Auch die Nachbargemeinde Dielheim nutzt bereits das Angebot der Firma Deer und es sind weitere Stationen angedacht, wenn dieses rege genutzt wird. Das E-Auto am Standort in der Dambach-la-Ville-Straße kann einfach über die App der Firma gebucht werden. In dieser gibt man die gewünschte Nutzungsdauer an, egal ob stunden-, tage- oder auch wochenendweise und bekommt dann über die App "Eintritt" in das Fahrzeug.

Sollte ein Fahrzeug einmal unterwegs sein, kontrolliere Deer, ob in den nächsten Stunden wieder ein Fahrzeug zurückgebracht wird, heißt es in einer Pressemitteilung dazu. Sollte gerade kein Auto zur Verfügung stehen, könne man sich auch an die Hotline 07051/1300120 wenden. Die Fahrzeuge sind Vollkasko versichert, im Falle eines Unfalls sollte jedoch auf jeden Fall auch die Polizei hinzugezogen werden. Gezahlt wird nur die gefahrene Zeit, nicht die Kilometer.

Weitere Informationen gibt es unter https://www.deer-mobility.de/ oder in der "deer ecarsharing"-App.