Rauenberg. (kbw) Geht es nach dem Rauenberger Gemeinderat, sollen Kunden von Sparkasse und Volksbank mit ihren EC-Karten an Automaten des jeweils anderen Kreditinstituts ohne Gebühren Geld abheben können: In der jüngsten Sitzung hat das Gremium die Stadtverwaltung beauftragt, mit den beiden Banken das Gespräch zu suchen, mit dem Ziel, eine solche Übereinkunft zu erreichen.

An frisches Bargeld zu kommen, ist umständlicher geworden in Rauenberg: In der Kernstadt hat im April die Sparkasse ihre Filiale geschlossen, die Volksbank fast zeitgleich ihren Standort in Malschenberg. Mitglieder des Gemeinderats sehen darin vor allem für mobilitätseingeschränkte Personen eine Hürde. Übrig bleiben unter anderem die Volksbank in Rauenberg sowie die rollende Sparkassenfiliale "Rolfi", die jeden Donnerstagvormittag auf dem Gerhard-Geißler-Platz parkt.

"Für ältere Menschen ist Bargeld weiterhin wichtig", sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Jürgen Bender. Es seien aber weitere Schließungen zu erwarten. Rentner seien die größten Verlierer vieler aktueller Entwicklungen, fügte er mit Blick auf die neuen Regeln für Heizungen und die Grundsteuerreform hinzu.

Die anderen Fraktionen begrüßten den Antrag zwar und trugen ihn bei einer Enthaltung mit. Es herrschte aber auch Skepsis im Rat, ob die Bemühungen von Erfolg gekrönt sein werden. Manuel Steidel (Grüne) verwies auch darauf, dass im Supermarkt weiterhin mit EC-Karten Geld abgehoben werden kann – und darauf, dass die Kunden ihren Zugang zu Geldautomaten über Wechsel der Bank auch selbst beeinflussen könnten. Letztlich stimmte aber auch seine Fraktion für den Antrag.

Bürgermeister Peter Seithel versprach, den Impuls aus dem Gemeinderat mitzunehmen. "Maßgeblich beeinflussen können wir es nicht", schränkte er ein. Es habe seit den Ankündigungen der Schließungen bereits einige Gespräche mit den Banken gegeben. Möglich sei auch, dass eine größere, überregionale Lösung die Situation für die Bankkunden verbessert.