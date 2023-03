"Sie hat sich für die Menschen interessiert", so Treiber. In 27 Jahren bei "Bild", "Stern" und "Spiegel" habe ...

Von Julian Baum

Hirschberg-Leutershausen. Die "eiserne Regel" wurde gleich zu Beginn gebrochen, aber bei der Vernissage am Samstag war ohnehin einiges anders. "Erst wird gebabbelt, dann getrunken", war die Regel, wie Karl Heinz Treiber, Vorsitzender des Kulturfördervereins, augenzwinkernd sagte. Und doch war wärmender roter Kabinett trocken bereits in die Gläser der 25 Gäste gefüllt; bei der Kühle im Dachspitz der Rathausgalerie sei die Reihenfolge so aber mal vertretbar, so Treiber mit einem breiten Lächeln.

Der Kulturförderverein Hirschberg präsentierte begleitend zur Wanderausstellung Metropolregion Rhein-Neckar Künstlerinnen und Künstler, die Motive aus der Region bearbeiten. "Wir haben Werke zweier wunderbarer Fotokünstler ausgestellt", meinte Treiber.

Ein Künstler ist der Fotograf Walter Spagerer, den Treiber persönlich begrüßte. "Wir haben beide an der Kunstakademie in Karlsruhe studiert – er nur eine Generation vor mir", erzählte Treiber. Und es lag spürbar viel Hochachtung in den Naturfotografien, die der 1948 geborene Spagerer anfertigte. "Er fotografiert so, wie sich die Natur ihm zeigt", so Treiber. Die Vielfalt komme aus dem Inneren, die Bilder entstünden im Kopf. So war in der Ausstellung etwa ein Fotoausschnitt des Käfertaler Walds zu sehen, der in feinen Nebelschwaden fast verwunschen daherkam.

Einige Werke mehr waren Scanografien. In Kunstkreisen gilt Spagerer als Pionier dieser Bildtechnik, die Fotografie und digitales Scannen eint. Mit dieser Technik könne Spagerer die Wunder des Wachstums festhalten, schwärmte Treiber; die Schönheit und Symmetrie, die mit bloßem Auge nicht immer zu sehen sei. Und dabei falle auch die "göttliche Proportion" ins Auge, die Regel, die Kunst und Mathematik verbindet: der "Goldene Schnitt". "Es ist fast ein religiöser Akt, wo die Schöpfersprache verstanden werden kann", sagte Treiber. Mit Mohn, Hibiskus und Löwenzahn, von kräftigem Rot über zartes Grau hielten die Scanografien auch farblich vielseitige Anblicke bereit.

Jo Goertz, die zweite Fotokünstlerin, ließ sich derweil entschuldigen. Mit nunmehr 80 Jahren ist die Fotografin und Journalistin noch immer im Feld unterwegs: Im Auftrag eines großen deutschen Wochenmagazins war sie mit Kolleginnen und Kollegen bei einem Hilfsgütertransport in die Ukraine dabei, erklärte Treiber. So führte er am Abend auch in ihre Werke ein.

"Sie hat sich für die Menschen interessiert", so Treiber. In 27 Jahren bei "Bild", "Stern" und "Spiegel" habe sie authentische Fotos geschossen, vor allem bei Politikern habe sie hinter die Schau und Inszenierung geblickt. In Künstlerporträts fand sie ihre große Liebe, fuhr Treiber fort, auch zu "ich sag’s mal so: schwierigen Persönlichkeiten". Zum Schauspieler Charly Müller, zur Künstlerin Elvira Bach oder Clemens Gröszer. Ein Porträt von Gröszer fand sich auch in der Rathausgalerie. Goertz verstehe es, "auratische Persönlichkeiten" feinfühlig zu porträtieren, so Treiber. Einige Collagen zierten die Wände in den Ausstellungsräumen, darauf Eindrücke der Region: Störche, in Leutershausen fotografiert, die noch heute den Leutershausenern als Uzname Pate stehen; der alte Kindergarten, der 2008 abgerissen wurde – noch in farbprächtige Graffiti gehüllt, die vor dem Abriss dort aufgebracht werden durften. So faszinierten die Unverfälschtheit von Land und Leuten, die Detailgetreue, die aus den Scanografien zu erkennen waren. Den "Goldenen Schnitt" – nun, als Laie muss man schon darauf gestoßen werden. Und doch kann es Spaß machen, die winzigen Details einer "Pusteblume" näher zu sehen.

Info: Noch bis zum 14. März haben Interessierte die Möglichkeit, die Ausstellung von Jo Goertz und Walter Spagerer zu den Öffnungszeiten der Rathausgalerie in Hirschberg zu besichtigen.