Von Lukas Werthenbach

Heiligkreuzsteinach-Hilsenhain. Als Eva-Maria Elfner-Häfele den unscheinbaren Holzkasten im "Bienengarten" öffnet, ist sofort dieses unverwechselbare Summen zu hören. Und was viele bisher nur von Fotos oder aus dem Fernsehen kannten, ist plötzlich zum Greifen nah: Zehntausende Bienen tummeln sich auf den sogenannten Wabenrähmchen, teilweise ist schon ihr kostbares Erzeugnis zu erkennen.

Um den Honig und seine Produzenten drehte sich alles bei der RNZ-Sommertour am Freitagnachmittag im idyllischen Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Hilsenhain. Die Leser lernten bei der Bienen-Erlebnisführung Faszinierendes aus der Welt der Insekten und kamen zum Abschluss auch in den Genuss, verschiedene Gaumenfreuden aus Hilsenhainer Erzeugung zu probieren.

Dass die "Hilsemerin" Elfner-Häfele nicht nur den Umgang mit den fleißigen Tierchen liebt, sondern es ihr vor allem auch ein Anliegen ist, deren unschätzbaren Wert für die Umwelt zu vermitteln, wurde den Sommertouristen schnell klar. So ist es kein Zufall, dass die Imkerin, die viele auch als RNZ-Mitarbeiterin kennen, neuerdings hauptberuflich als Klimaschutzmanagerin für den Gemeindeverwaltungsverband Schönau arbeitet. Zudem ist sie als Imkerin für den Heidelberger Zoo tätig, wo sie ebenso wie im heimischen "Bienengarten" gern ihr Wissen an Alt und Jung weitergibt sowie auch Workshops zum Thema anbietet.

"Eine Honigbiene allein ist nicht lebensfähig", sagte die Expertin sogleich: Die Tiere sind "staatenbildend" und können nur gemeinsam in einem Stock überleben. Vor diesem Hintergrund erklärte Elfner-Häfele die drei verschiedenen "Wesen", die es in jedem Bienenvolk gibt – das übrigens im Sommer bis zu 70.000 Tiere zählt: Arbeiterinnen, Drohnen und je eine Königin.

Die Arbeiterinnen sind stets in der überwiegenden Mehrzahl. Sie sammeln Nektar, machen den Honig, füttern Larven sowie Königin und putzen den Stock. Drohnen sind die männlichen Bienen, die aus unbefruchteten Eiern entstehen: Ihre Aufgabe ist es, eine andere Königin zu finden und sie zu befruchten – was übrigens im Flug geschieht. "Jeder Drohn hat nur einen Schuss und fällt dann tot vom Himmel", brachte es die Imkerin humorvoll auf den Punkt. Und von der Königin gibt es in jedem Staat nur eine: Sie ist deutlich größer als die anderen Bienen und zudem die einzige Mutter der Gruppe. "Die Königin entsteht aus den gleichen Larven beziehungsweise Eiablagen wie die anderen – der Unterschied ist nur, dass sie mit ,Gelée royale’ gefüttert wird", erklärte Elfner-Häfele: Dieses besondere Gemisch aus Sekreten der Arbeiterinnen ist besonders nahrhaft und sorgt dafür, dass die Königin größer wird als ihre Mitbewohner. "Eine Königin legt bis zu 2000 Eier täglich", erfuhren die staunenden Sommertouristen.

Übrigens wird ein Bienenvolk ab dem 24. Juni eines Jahres immer kleiner. "Im Winter sind es nur noch um die 10.000 Honigbienen, die nur die Aufgabe haben, die Königin durchzufüttern", so Elfner-Häfele. "Wenn nichts dazwischenkommt", bleibe eine Königin etwa drei bis fünf Jahre in einem Bienenstock.

Und wie entsteht nun der Honig? Die Sammelbienen füllen ihren Honigmagen mit Nektar und kehren so in den Stock zurück. Dort nehmen ihn die "Honigmacherinnen" entgegen und verarbeiten ihn weiter, indem sie ihn untereinander austauschen und dem Nektar wertvolle eigene Stoffe hinzufügen. Wie kostbar Honig ist, verdeutlichte Elfner-Häfele an dieser Zahl: "Die Lebensleistung einer Arbeiterin ist ein Teelöffel Honig." Allein das zeige schon, dass "irgendetwas nicht stimmt, wenn im Supermarkt ein Glas Honig für drei Euro angeboten wird".

Der gereifte Honig wird im letzten Schritt in den Wabenzellen abgelegt, die wiederum mit einem Wachsdeckel verschlossen werden. Apropos Wachs: Elfner-Häfele erläuterte, dass Imkereien historisch bedingt oft bei Klöstern angesiedelt wurden: Dort war der Bedarf an Wachs stets besonders hoch. Zudem sei Honig aufgrund der Fermentierung durch Enzyme quasi ewig haltbar. "Es wurde schon Honig als Grabbeigabe gefunden – und der war noch gut", weiß die Imkerin. Entsprechend widersinnig sei es, auf Honiggläser Mindesthaltbarkeitsdaten aufzudrucken: "Wenn er nicht verunreinigt ist, hält er Hunderte Jahre."

Doch die Biene ist eben nicht nur Wachs- und Honiglieferant. Laut der Imkerin gilt sie gemeinsam mit Rind und Schwein als eines der drei wichtigsten Nutztiere überhaupt. "Und Bienen verbrauchen im Gegensatz zu den anderen beiden keine Ressourcen", so Elfner-Häfele. Stattdessen sind die Insekten auch essenziell für die Bestäubung von Pflanzen: "Ohne Bienen keine Ernte", erläuterte sie beim Gang über die Streuobstwiese. Und dabei erinnerte die Expertin daran, dass Bienen etwa in China bereits "erfolgreich vergiftet" worden seien – weshalb dort nun Obstbäume schon von Menschenhand bestäubt werden müssen. "Und wenn wir hierzulande so weitermachen, kommen wir da auch noch hin", merkte Elfner-Häfele angesichts der weiteren Nutzung von Pestiziden in der Landwirtschaft an.

So ging es im weiteren Verlauf der Bienen-Erlebnisführung auch noch um die Bedeutung der Wildbienen – die im Gegensatz zu den Honigbienen nicht von einer menschlichen "Förderung" in Form von Imkerei profitieren –, um Waldhonig, für den die Ausscheidungen von Läusen anstelle von Nektar die Grundlage bilden. Sowie um die medizinische Wirkung verschiedener Bienenprodukte und um vieles mehr.

Und zum Abschluss wurden dann einige Bienenspezialitäten aufgetischt, die sich die Leser sichtlich schmecken ließen: "Kraftkugeln", bestehend aus Leinsamen, Hanfsamen, Honig und Blütenpollen, ebenso wie einen Curry-Honig-Dip zu selbst gebackenem Dinkelbrot und Joghurt mit Blütenpollen – alles "made in Hilsenhain". Köstlichkeiten wie diese bietet Elfner-Häfele übrigens auch in ihrem "Honigwäjele" an.

Stimmen zur Sommertour

> Simone Laudenklos (54) aus Nußloch: "Man denkt, man wüsste schon viel über Honigbienen – aber bei so einer Führung merkt man erst, wie wenig man eigentlich weiß. Und vor allem, wie spannend dieses Thema ist..."

> Wolfgang Berger (71) aus Meckesheim: "Besonders gefallen hat mir der Odenwälder Dialekt der Imkerin, den höre ich nicht so oft (lacht). Und abgesehen davon hätte ich nicht gedacht, dass es so viel über Bienen zu erzählen gibt."

> Siegfried von Naguschewski (73) aus Wiesloch: "Das war sehr informativ und Frau Elfner-Häfele hat das alles sehr gut rübergebracht. Als jemand, der aus der Stadt kommt, habe ich einiges dazu gelernt und würde das hier jederzeit wiederholen."

> Günther (74) und Karin Künzer aus Neckargemünd: "Es war sehr lehrreich und ich habe viel Neues gelernt – vor allem weiß ich den Honig, den ich schon immer sehr gern esse, jetzt noch viel mehr zu schätzen", sagt sie. Und er: "Es ist interessant, wie sich die Bienen das alles aufbauen. Man weiß zwar, was ein Imker ist – aber erst jetzt weiß ich, wie viel Arbeit dahinter steckt."