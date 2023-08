Region Heidelberg. (cm) Im Heidelberger Stadtgebiet haben die beliebten RNZ-Sommertouren bereits begonnen und bald fällt auch in der Region der Startschuss: Doch noch bis zum morgigen Donnerstag, 3. August, um 11 Uhr können sich RNZ-Abonnenten für die Teilnahme an einer von acht Touren im Heidelberger Umland bewerben. Das Interesse ist auch in diesem Jahr wieder riesig.

Wer bei einer RNZ-Sommertour im Heidelberger Umland dabei sein möchte, muss sich zwingend anmelden. Denn die Teilnehmerzahl der jeweiligen Touren ist begrenzt. Da es mehr Bewerbungen als freie Plätze gibt, entscheidet das Los.

Wichtig: Alleine die Bewerbung berechtigt noch nicht zur Teilnahme. Die Gewinner werden telefonisch von der RNZ informiert. Dann erhalten sie auch weitere Informationen zu den Veranstaltungen.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter:

www.rnz.de/sommertourregion

Bis spätestens Donnerstag, 3. August, um 11 Uhr.

Die Teilnahme an der Aktion der RNZ ist kostenlos. Einzige Voraussetzung: Wer sich bewerben möchte, muss Abonnent der RNZ sein. Die bei der Anmeldung notwendige Abonummer findet sich auf dem Kontoauszug. Bei jeder Sommertour ist ein RNZ-Redakteur dabei.

Und das sind die Touren im Heidelberger Umland:

> Los geht es am Mittwoch, 9. August, mit einer Kanutour auf dem Neckar von Neckarsteinach nach Neckargemünd in Kooperation mit dem Kanuverleih Neckargemünd.

> Weiter geht es am Donnerstag, 17. August, mit einer Führung zu den vier Burgen von Neckarsteinach und Blick hinter die dicken Mauern der Mittelburg.

> Ein Abend voller Tipps zur Sommer-Küche verspricht der Grillkurs bei der Eppelheimer Kochschule "Cookst Du?" am Freitag, 18. August.

> Rasant wird es am Samstag, 19. August, beim Kartfahren in Nußloch mit dem dortigen Motorsportclub.

> Einen Blick ins Paketzentrum der Post in Leimen ermöglicht die Tour am Donnerstag, 24. August.

> Eine Erlebnis-Führung am Bienenlehrpfad in Heiligkreuzsteinach mit Imkerin Eva-Maria Elfner-Häfele steht am Freitag, 25. August, auf dem Programm.

> "Bogenschießen für Anfänger" heißt es am Sonntag, 27. August, beim Schützenverein in Mauer für Teilnehmer ab zehn Jahren.

> Den Abschluss bildet am Sonntag, 3. September, eine Entdeckungstour durch den Nußlocher Steinbruch. Den stillgelegten Teil öffnet "Heidelberg Materials" für eine Führung für Teilnehmer ab acht Jahren.