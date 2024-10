Eppelheim. (cm) Nun wird auch in der Region gegen die geplante Schließung der Notfallpraxis in Schwetzingen protestiert: Die Eppelheimer SPD sammelt am heutigen Mittwoch, 23. Oktober, ab 16.30 Uhr auf dem Wasserturmplatz Unterschriften gegen die Pläne. "Die Notfallpraxis muss erhalten bleiben", teilte die Partei mit und erklärt, dass es sich um eine "überparteiliche Unterschriftensammlung" handelt.