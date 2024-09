Schriesheim. (hö) Das Polizeipräsidium Mannheim nennt das Straßenfest "weitgehend friedlich" – vor allem angesichts der Besucherzahl. Erwartungsgemäß war der Samstagabend mit seinen hohen Temperaturen nicht nur der meistbesuchte Tag, sondern auch der mit den Straftaten: Kurz vor Mitternacht gerieten drei junge Leute in Streit.

Die zwei Angreifer schubsten am Festplatz einen Mann derart, dass er mit dem Kopf auf den Boden knallte. Kurz darauf schlug ein Mann auf den neuen Partner seiner Ex-Frau ein; es kam zu einem Handgemenge. In derselben Nacht auf Sonntag soll eine rund zehnköpfige Gruppe von Jugendlichen das Brückengeländer am Feuerwehrhaus und ein Verkehrsschild beschädigt haben; die Randalierer flüchteten Richtung Aral-Tankstelle, aber auch mehrere Streifen konnten sie nicht stellen.

Manchen Festbesuchern fiel die zurückhaltende Präsenz der Polizei auf. Ein Präsidiumssprecher erklärte, das Revier Weinheim sei allerdings Streife gefahren. Doch sei für die Sicherheit der Veranstalter zuständig, also die Stadt. Die hatte ihren eigenen Sicherheitsdienst engagiert, der durchaus sichtbar in Erscheinung trat.