Schriesheim. Da zuckte schon der Dossenheimer Bürgermeister David Faulhaber am Freitagabend im Zehntkeller zusammen. Denn in Gegenwart des Landesinnenministers Thomas Strobl (CDU) musste er sich anhören: "Herzlich willkommen in der schönsten Stadt der Badischen Bergstraße!"

Das sagte Michael Mittelstädt, der Faulhabers Schriesheimer Amtskollegen Christoph Oeldorf vertrat (der sich wegen eines mehrfach verschobenen Termins mit dem Jugendgemeinderat entschuldigen ließ). Das muss Dossenheim dem Schriesheimer nicht krummnehmen, die Nachbarkommune ist ja keine Stadt. Zumal auch Heilbronn, der Heimat Strobls, die milden Schmähungen Mittelstädts bei der politischen Weinprobe galten: "Bei uns wächst der beste Wein, zumindest besser als Lemberger und Trollinger."

Strobl, der als Weinfreund gilt (und immer noch bei der Lese hilft), bekannte später im RNZ-Gespräch, dass der Lemberger viel besser als sein Ruf sei: "Abends zum Wurstsalat ist das ein ganz wunderbarer Wein. Vor allem, wenn er aus 40, 50 Jahre alten Reben stammt. Die wurzeln tief."

Insofern könne er "nicht akzeptieren, wenn das schlechtgeredet" werde. Zumal an der Bergstraße ja selbst Lemberger angebaut wird: in Schriesheim bei Georg Bielig oder in Leimen bei Thomas Seeger (da allerdings als "Blaufränkisch"). Bei Wild hingegen tendiert der Schwabe Strobl zum Spätburgunder, einem der Paradeweine Badens. Wobei seine Frau Christine, ältestes Kind des CDU-Urgesteins Wolfgang Schäuble, ihn durchaus "zum Burgunder gebracht hat".

Schließlich stammt sie aus Offenburg, mitten in Badens drittgrößtem Weinanbaugebiet, der Ortenau. Beim Weißwein bevorzugt Strobl Weißburgunder und Riesling, würde sich also auch in und um Schriesheim heimisch fühlen.

Manuel Bretschi stellte im Zehntkeller bei der politischen Weinprobe die Tropfen vor. Foto: Dorn

Zumal Manuel Bretschi, der Geschäftsführer der Winzergenossenschaft (WG), Strobl und den anderen Gästen der politischen Weinprobe neben dem "Schriesecco" vier WG-Weine vorstellte: den feinherben Riesling der Jungwinzerinnen, den Cabernet Blanc (eine pilzwiderständige Sorte), einen Sauvignon Blanc und schließlich eine Spätburgunder Spätlese (alles trocken).

Wobei Bretschi die Werbetrommel für den heimischen Tropfen rührte: Die renommiertesten Weinanbaugebiete fangen alle mit B an (wie Burgund oder Barolo), da müsse die Badische Bergstraße ja doppelt gut sein. Strobl revanchierte sich später. Er komme aus Heilbronn, "dem größten Rotwein-Anbaugebiet Deutschlands": "Wenn dieser Gedanke sich bei Ihnen an der Bergstraße festsetzt, war das schon meinen Besuch wert." Wobei Bretschi, als er den Schriesheimer Spätburgunder ausschenken ließ, frotzelte: "Größe ist nicht alles."

Ansonsten war man sich einig, dass zumindest der baden-württembergische Wein seinen Preis wert sei, auch wenn er es auf dem Markt schwer hat: "In den letzten 20 Jahren hat jeder zweite Betrieb aufgegeben", klagte Bretschi über die Lage der deutschen Winzer, und Strobl pflichtete ihm bei: "Wein ist ein Stück Kultur, und die gehört zu uns. Wo Wein wächst, sind die Menschen anders.

Und für den sollte man auch einen anständigen Preis zahlen." Ansonsten bekam die Bergstraße ministerielle Streicheleinheiten: "Schön ist es bei Ihnen, ich bin gern bei Ihnen. Nach einer ganzen Woche in Stuttgart ist man froh, wenn man an der Bergstraße ist und ganz normale Leute trifft." Strobl ist die Gegend vertraut, er hat in Heidelberg studiert und ist "seit mindestens 45 Jahren" mit dem Ex-Abgeordneten Karl A. Lamers befreundet.

Und außerdem ist er der bisher letzte Madonnenberg-Pate: Er "amtiert" sei Mitte Oktober 2017 und bekennt, er sei "im Obligo, am Madonnenberg zu lesen". Das war alles terminiert, "doch dann kam Corona". Aber er versprach, das "noch in diesem Jahr nachzuholen". Und die Pandemie verhinderte auch, dass er beim nächsten Konvent die Laudatio auf seinen designierten Nachfolger Stephan Harbarth, den jetzigen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts (und in Schriesheim aufgewachsen), hält: Beide kennen sich noch gut aus ihrer gemeinsamen Zeit im Bundestag.

Politik gab es auch, wenn auch kurz zum Wein: Alexander Föhr, ab 1. März CDU-Bundestagsabgeordneter, verwies auf den vorherigen Besuch in der Ladenburger Integrierten Leitstelle, von der sich Strobl beeindruckt zeigte (RNZ vom Montag). Strobl kam dabei auch auf die Silvesterkrawalle zu sprechen: "Baden-Württemberg ist nicht Berlin – zum Glück!" Und: "Die Antwort darauf ist Heilbronn."

Ein Gewalttäter dieser Nacht habe "einen Tag später schon gesiebte Luft geatmet" und wurde "vier Tage drauf zu neun Monaten ohne Bewährung verurteilt". So mache es "einen Unterschied, ob die CDU an der Regierung ist oder nicht. Wir stehen zu unserer Polizei und den Einsatzkräften, die wir mit Geldern und Technik gut ausstatten".

Föhr sagte zu Strobl: "Ich bin froh, dass Du unser Innenminister bist und nicht jemand anderes – schon gar nicht wie andere in Teilzeit" – womit er auf Nancy Faser (SPD) anspielte, die Spitzenkandidatin ihrer Partei in Hessen werden will, aber zugleich ihr Amt in Berlin behält.

Föhr immerhin erklärte sich gleich bereit, "bei der Lese im Madonnenberg zu assistieren" – jetzt muss nur noch Strobl kommen. Der wiederum hatte sich einen Weinspruch gemerkt, den er im Zehntkeller auch aufsagte: "Der größte Feind des Menschen wohl, das ist und bleibt der Alkohol. Doch in der Bibel steht geschrieben: ,Du sollst auch Deine Feinde lieben.’"