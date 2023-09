Altwiesloch. (tt) Lange Zeit gab es in Altwiesloch keine Möglichkeit, Dinge des täglichen Bedarfs einzukaufen. Das ändert sich heute: Der neue Penny Markt in der Dielheimer Straße feiert Eröffnung, ebenso das Café von "Köhlers Landbäckerei". Über den Geschäften sind zudem 16 Wohneinheiten entstanden, die zum Verkauf angeboten werden.

"Als ich als OB nach Wiesloch kam, gab es in Altwiesloch noch einen kleinen Einzelhandel", berichtete Oberbürgermeister Dirk Elkemann gestern bei einem kleinen Empfang. Doch dieser habe sich – vermutlich wegen der Größe – nicht mehr halten können. "Das hat eine schmerzliche Lücke hinterlassen, die wir nun schließen können", freut sich der OB. Er sei stolz, dass dieses Vorhaben umgesetzt werden konnte. Er hob auch die Bäckerei hervor, "die sich als weiterer Treffpunkt in Altwiesloch etablieren wird". Das Projekt sei insgesamt eine gelungene Kombination von Wohnen und Einkaufen.

"Dieser Markt ist außergewöhnlich groß", erklärte Penny-Bezirksleiter Bernd Schneider. Die Filiale habe eine Verkaufsfläche von 950 Quadratmetern, normal seien rund 800 Quadratmeter. Alle rund 2000 gelisteten Artikel seien deshalb in Altwiesloch verfügbar, darunter auch Getränke in Mehrwegflaschen. Auf der Fläche hat der Discounter, der zum Rewe-Konzern gehört, sein Markthallenkonzept mit Nischen umgesetzt, so Schneider.

Köhlers Landbäckerei aus Graben-Neudorf, die in der Region auch mit ihrer Marke "Laib und Leben" präsent ist, wird das Café neben dem Supermarkt betreiben. Er sehe gute Chancen, insbesondere das Frühstücksangebot am Standort zu etablieren, so Mitinhaber Walter Köhler.

"Es war ein hochkomplexes Grundstück", sagte Dominik Machmeier vom Projektträger Inwo-Bau. So musste ein Grundstück für einen Biotop-Ausgleich gefunden werden, Ökopunkte erworben und weitere Hürden überwunden werden. Die ersten Ideen gab es 2017, Spatenstich war deshalb aber erst 2022. Neben dem Markt und der Bäckerei hat die Firma auf dem Dach auch 16 Wohneinheiten errichtet, zwei davon werden sozial gefördert. Auf dem Parkplatz gibt es nicht nur eine Ladestation für Elektroautos, es gibt auch Platz für Lastenräder und Carsharing-Fahrzeuge.