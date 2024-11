Wilhelmsfeld. (cm) Wer am Dienstag gleich am ersten Öffnungstag der neuen Postfiliale in der Johann-Wilhelm-Straße 68 ein Paket aufgeben wollte, erlebte eine böse Überraschung: Die Türen blieben zu. "Aufgrund von unvorhergesehenen technischen Problemen wurde die Eröffnung der Filiale kurzfristig auf den 27. November verschoben", so Post-Sprecherin Sonja Radojicic.

