Bergstraße-Neckar. (dani) Der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny hat eine Patenschaft für den jungen Iraner Amir Reza übernommen, der seit einem Dreivierteljahr im Gefängnis sitzt: "Fassungslos müssen wir mit ansehen, wie ein 15-Jähriger Opfer des brutalen und willkürlichen Regimes des Irans wird. Als Abgeordneter kann ich jedoch diplomatischen Druck auf das Regime ausüben. Zahlreiche Beispiele zeigen, dass internationale Aufmerksamkeit politischen Gefangenen zur Freiheit verhelfen kann. Ich habe deshalb die politische Patenschaft für Amir Reza übernommen und den iranischen Botschafter per Brief aufgefordert, den Jungen sofort freizulassen", erklärt Cuny.

Dabei arbeitet er mit der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) zusammen. Der Landtagsabgeordnete, der das Land mit seinen iranischen Freunden bereits vor Jahren selbst bereist und gut kennengelernt hat, zeigt sich entsetzt über den Fall des Jugendlichen.

Der 15-jährige Amir Reza Mousavian aus Abdanan unweit der irakischen Grenze wurde am 6. November 2022 aufgrund der vermeintlichen Teilnahme an den landesweiten Protesten von der Revolutionsgarde willkürlich verhaftet. Amir Reza wird im Gefängnis gefoltert. Ihm wird das Recht auf einen Anwalt und ein Treffen mit seiner Familie verweigert.

In einem Telefonat mit seiner Familie sagte Amir Reza, dass er die Folter nicht länger ertrage und Selbstmord begehen wolle. So berichtete Amir Reza, dass er über den Asphalt gezogen und mit einer Plastiktüte über dem Kopf gequält wurde. Mit der Übernahme der Patenschaft für den Inhaftierten will Cuny einen Beitrag dazu leisten, dass die vielen politischen Gefangenen und die mutigen Aktivisten für Demokratie und Menschenrechte im Iran nicht in Vergessenheit geraten. "Es ist wichtig, diese Fälle in der Weltöffentlichkeit bekannt zu machen. Internationale Aufmerksamkeit schützt und rettet Leben. Daher rufe ich auch hier an Bergstraße und Neckar die Menschen zur Unterstützung der Mutigen im Iran auf."

Jeder kann Amir Reza auf dieser Webseite unterstützen: www.igfm.de/amir-reza-mousavian.

"Zeigen wir gemeinsam, dass wir nicht wegschauen und die Menschen im Iran unterstützen", appelliert Cuny, sich ebenfalls an den iranischen Botschafter in Berlin zu wenden.