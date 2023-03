Wiesloch. (RNZ) Der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci und die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Gesundheit, Sabine Dittmar, haben jüngst das Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch besucht. Beim Rundgang durch das Ambulanzzentrum, die Allgemeinpsychiatrie sowie eine geschlossene Station wurde über das Therapieangebot und die alltäglichen Herausforderungen bei der Versorgung von Patientinnen und Patienten diskutiert.

Die Verantwortlichen des PZN unterstrichen den hohen und stetig steigenden Bedarf an Therapieangeboten, die angespannte Personallage, den hohen Bürokratieaufwand durch aufwendige Dokumentationspflichten sowie den fehlenden Finanzausgleich für die Bezahlung von guten Tariflöhnen. "Um auch künftig eine gemeindenahe Betreuung sicherzustellen, darf es zu keinem Rückzug aus der Fläche oder zum Abbau von Kapazitäten an den regionalen Standorten kommen. Wir brauchen außerdem eine bessere Personalausstattung, mehr Finanzmittel – und vor allem mehr Vertrauen in die Arbeit von uns Fachleuten vor Ort. Wir können nicht jeden Arbeitsschritt dokumentieren, diese Zeit fehlt uns für die Behandlung von Erkrankten", sagte Finanzdirektor Peter Aenis stellvertretend für die Geschäftsleitung des PZN.

Dittmar, die selbst Humanmedizinerin ist, versicherte, dass das Bundesgesundheitsministerium mit dem Gesetzentwurf zur Krankenhausstrukturreform notwendige Veränderungen umsetzen werde. "Wir wollen eine gute, bedarfsgerechte und flächendeckende medizinische Versorgung sicherstellen. Ein zentraler Faktor ist hierfür das Personal. Es ärgert mich daher, dass die Bundespflegesatzverordnung eigenwillig ausgelegt wird – und die Einrichtungen immer wieder ihre tarifbedingten Personalmehrkosten erst erstreiten müssen. In Baden-Württemberg sind bereits ...